Han skal bryne seg på Sylvi Listhaug i Stortingets finanskomité

Etter at Frp valgte å plassere eksstatsråd Sylvi Listhaug som partiets finanspolitiske talsperson, har det vært knyttet stor interesse til hvem som får den fremste jobben med å forsøke å lose regjeringens saker gjennom i finanskomiteen.

Kapur blir også bli leder av finanskomiteen på Stortinget.

Høyre beholder nemlig ledervervet i Stortingets mektigste komité, til tross for at Høyre også har finansministeren i regjeringen, Jan Tore Sanner (H).

– Høyre vil alltid være garantisten for en ansvarlig økonomisk politikk som bidrar til at det skapes nye jobber. Nå er ledigheten den laveste på 10 år og det er god vekst i økonomien. Det vil vi bygge videre på, sier Kapur.

Høyre vil ha Rajas plass i presidentskapet

Samtidig ønsker Høyre å «få tilbake» plassen i presidentskapet – som partiet etter oppslutning i valget har krav på – som Høyre så langt i denne perioden har «gitt bort» til Venstre og Abid Raja.

Karlsen, Anette / NTB scanpix

Høyre foreslår at Ingjerd Schou blir ny visepresident etter Raja som i forrige uke ble utnevnt som ny kulturminister.

Dette avgjøres endelig senere.

Mudassar Kapur har sittet på Stortinget fra Oslo siden 2013. Faren hans kom til Norge fra Pakistan som arbeidsinnvandrer i 1971. Han har sittet i Stortinget kommunal- og forvaltningskomité og siden oktober 2017 i finanskomiteen.

Han har en MBA i strategisk ledelse fra NHH og har studert markedsføring og ledelse ved BI. Han har tidligere vært markedssjef i Høyre og Shell, samt leder for innsamling og marked i SOS-barnebyer Norge.

Aas, Erlend / NTB scanpix

– Mudassar er en erfaren og dyktig stortingsrepresentant som kjenner godt til fagfeltet fra å ha vært medlem i finanskomiteen, sier Trond Helleland, parlamentarisk leder i Høyre.

– Han får nå den viktige oppgaven med å få et ansvarlig statsbudsjett gjennom i Stortinget. Det er et ansvar som jeg er sikker på at Mudassar vil mestre.

Revidert budsjett første utfordring

Den alle viktigste og største saken blir neste år statsbudsjett, som legges frem i starten av oktober. Men Kapurs første store utfordring blir revidert nasjonalbudsjett som blir lagt frem av regjeringen i mai.

Henrik Asheim var Høyres finanspolitiske talsperson og ledet Stortingets finanskomité før han fredag ble utnevnt til statsråd. Han er blitt forsknings- og høyere utdanningsminister.

Hvem som skulle etterfølge ham som finanspolitisk talsmann i Høyre, har vært ett åpent spørsmål.

Etter det Aftenposten erfarer sto det mellom fire menn: Helge Orten, Mudassar Kapur, Tom-Christer Nilsen og Peter Frølich.

Heggelund blir energi- og miljøpolitisk talsperson

Høyres gruppemøte bestemte også onsdag at Stefan Heggelund blir ny energi- og miljøpolitisk talsperson. Tina Bru som er blitt olje- og energiminister.

Lise Åserud / NTB scanpix

Samtidig blir Margunn Ebbesen fra Nordland bli ny næringspolitisk talsperson. Hun erstatter Linda Hofstad Helleland som er blitt distrikts- og digitaliseringsminister.

Endringene er en del av en større kabal som følge av at Frp i forrige uke valgte å gå ut av regjeringen.

Ettersom Henrik Asheim (H) er blitt ny minister for høyere utdanning og forskning kommer Anne Kristine Linnestad (58) fra Ski i Akershus inn som vara. Hun går inn i finanskomiteen.