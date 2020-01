Hareide ligger an til å bli samferdselsminister

I dag landet tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide på Gardermoen og sa til pressen at det er «ingenting som er landet». Han snakket om utsiktene for at han selv skulle bekle en av de ledige statsrådspostene i Solberg-regjeringen etter Frps exit.

Hareide sa at da han reiste på komitéreisen til Indonesia mandag, var det en flertallsregjering det var uaktuelt for ham å være en del av.

– Så endret situasjonen seg dramatisk i løpet av denne reisen. Og nå har jeg kommet hjem for å ha samtaler. Det ser jeg frem til, sa Hareide.

Etter det Aftenposten får opplyst, er fortsatt ingenting avklart om Hareides rolle, men han skal - så langt - ligge an til å bli samferdselsminister etter Jon Georg Dale (Frp). Det opplyser en kilde med innsikt i prosessen til Aftenposten.

Hareide var tidligere var leder for transportkomiteen på Stortinget, der han blant annet var med på å fronte jernbanereformen.

Det er imidlertid rift om samferdselsministerposten blant de tre partiene, opplyser en regjeringskilde til Aftenposten. VG skrev onsdag at Venstre har samferdelsesdepartementet på tredjeplass på en kravliste ønkseliste over prioriterte tunge departementer.

– Jeg avbryter ikke en reise i regi av Stortingets utenrikskomité uten at det er noe viktig. Jeg har informert mine kolleger i komiteen at det er på grunn av den politiske situasjonen jeg måtte avbryte reisen, sa Hareide i dag morges, ifølge NRK.

Ville felle Erna

Høsten 2018 bestemte KrF med knapt flertall å gå inn i Solberg-regjeringen, noe partiet gjorde for ett år siden. Dermed tapte Hareide, som ville samarbeide med Ap og Sp, den interne dragkampen og trakk seg som partileder.

Hvis Hareide nå går inn i Solbergs regjering, vil det være kontroversielt internt i KrF – både blant dem som kjempet for at Solberg skulle få fortsette, og de som sto Hareide nærmest.

De som vil ha Hareide inn nå, peker først og fremst på hans tyngde og erfaring som politiker i en situasjon hvor et hardt presset KrF må levere i en mindretallsregjering. Han er profilert og har lang erfaring som stortingspolitiker, partileder og tidligere statsråd.

– Han kan sikre gode gjennomslag og markere oss i regjering på statsrådsnivå, sa fylkesleder Per Sverre Kvinlaug i Agder til NTB nylig.

Dessuten vil han kunne bidra til å lege sårene etter veivalget, påpeker flere. Blant dem er KrFs fylkesleder Svein Iversen i Troms og Finnmark. Han sier til Aftenposten at han har spilt inn KrF-nestleder Ingelin Noresjø fra Nordland som en foretrukken kandidat til å bekle KrFs nye statsrådspost.

– Samtidig har vi sagt at dersom Knut Arild Hareide er motivert for å bekle en regjeringspost, vil vi gjerne prioritere ham først. Vi tror det ville være et viktig for samlingen av partiet etter retningsvalget, sier KrFs mann i nord til Aftenposten.

Tunge navn

Det som kan tale mot Hareide, er at han stemte mot Granavolden-plattformen, som Solberg fortsatt vil legge til grunn. Samtidig styrer regjeringen fremdeles på sett og vis på Frps nåde, ettersom det er Frp som sikrer borgerlig flertall.

I 2018 mente mange på blå side at Hareide sviktet partiet og bidro sterkt til å splitte det ved å tvinge frem et veivalg.

Konflikten ble også hard mellom Hareide-leiren og Solberg-regjeringen, ikke minst i abortsaken. Til tross dette er det foreløpig ikke noe som tyder på at Høyre eller Erna Solberg har satt ned foten for en Hareide-inntreden i regjeringen – hvis KrF ønsker det.

Hareide utløser også et geografisk dilemma for KrF, i og med at både han og dagens utviklingsminister Dag Inge Ulstein fra KrF er fra Hordaland.

Hvis det ikke blir Hareide fra KrF, trekkes statssekretær Hans Olav Syversen ved Statsministerens kontor (SMK) og tidligere stortingspolitiker Line Henriette Holten frem som de mest aktuelle navnene til å gå inn i regjering.