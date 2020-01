Venstre-leder Trine Skei Grande og KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad ankom Statsministerens kontor (SMK) kort tid etter at Frp-leder Siv Jensen hadde dratt. Jensen hadde et timelangt møte med statsminister Erna Solberg (H) mandag formiddag.

Overfor NTB bekrefter forsvarsminister Frank Bakke-Jensen at møtet mandag er en regjeringskonferanse.

Olav Olsen

På konferansen er også kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H), næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), høyere utdannings- og forskningsminister Iselin Nybø (V), digitaliseringsminister Nikolai Astrup (H), kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland (H), arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H), klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V), helseminister Bent Høie (H) og landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF).

Ingen Frp-statsråder er observert i tilknytning til møtet.

Det er fra før kjent at Frps landsstyre er innkalt til et ekstraordinært møte per telefon etter klokken 12.

Carina Johansen / NTB scanpix

Mindretallsregjering kan gi utfordringer

Både KrF og Venstre frykter for sine hjertesaker dersom Frp går ut av regjering.

– En regjering uten Frp vil gjøre det vanskeligere for KrF å få gjennom sine saker, fastslår fylkesleder Oddny Helen Turøy i Rogaland KrF overfor Dagen.

Hun peker på bioteknologi som et eksempel på et felt hvor det kan være vanskeligere for KrF å få gjennomslag når de ikke kan forhandle seg frem til et flertall i regjering. En av KrFs store seire i Granavolden-plattformen var vetorett i saker som gjelder bioteknologi.

Også Venstre er bekymret for at partiet kan miste flere av sine seire i regjeringsplattformen, medgir Venstre-leder Trine Skei Grande overfor NTB.

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark har uttalt til Dagbladet at han frykter at blant annet rusreformen kan ryke.

Avlyst statsrådreise

Selv om Frp skulle gå ut av regjering, regner man i KrF med at partiet vil være en del av regjeringens parlamentariske grunnlag i Stortinget. Samtidig er man spent på hvor godt samarbeidsklimaet vil være.

Hvis Frp går ut med høyt støynivå, kan det få konsekvenser for hvordan man jobber fremover på Stortinget, sier en sentralt plassert kilde til Dagen.

Ifølge avisen skal sentrale kilder ha opplyst at KrF mandag morgen ikke har begynt på noen slagplan i tilfelle Frp faktisk trekker sine sju statsråder ut av regjering.

Samtidig har KrF-nestleder og statsråd Olaug Bollestad avlyst en statsrådsreise til Malawi. Det begrunnes med at hun ønsker å være til stede på sentralstyremøtet i forkant av KrFs landskonferanse nå til helgen.