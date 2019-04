Ap har hatt en rekke saker om seksuell trakassering siden forrige landsmøte. Nestleder Trond Giske trakk seg etter flere #metoo-saker som Ap-ledelsen slo fast var i strid med partiets regelverk.

I en innledning til debatt om partiorganisasjonen, tok partisekretær Kjersti Stenseng selvkritikk på vegne av partiet. Men hun brukte også tid på å angripe netthetserne som særlig gjør det tøft for unge kvinner å delta i det politiske ordskiftet.

Vet om folk som ikke har turt å stå frem

– Alt har ikke vært som det skulle, sa hun om sextrakassering.

– Opp igjennom historien har folk opplevd sextrakassering og hatt ugreie opplevelser i vårt parti. Noen vil ha det med seg resten av sitt liv, sa Stenseng, som har fått kritikk for sin håndtering av varslene mot tidligere nestleder Trond Giske.

Det har vært Stenseng som har hatt hovedansvaret for å behandle varslersakene i Ap.

– #Metoo har gjort at det ingen før sa fra om, nå kommer til overflaten. Også i Arbeiderpartiet. Det er veldig viktig. For det gjør at vi kan ta tak i det. Men det viser og at alt ikke har vært som det skal, sa hun og fortsatte:

– Vi vet at det er folk som ikke har turt å si fra. Til alle dere, vil jeg i dag, på vegne av hele Arbeiderpartiet si: Dere skulle ikke opplevd det dere gjorde. Det skulle vært tatt tak i. Det er jeg veldig lei meg for, sa hun.

Nye regler – ikke nok alene

Hun understreket at Ap har senket terskelen for å si fra om ugrei oppførsel.

– Vi følger raskt opp. Og vi sørger for en ordentlig og grundig behandling av saker I fjor vedtok sentralstyret nye retningslinjer. På dette landsmøte vedtektsfester vi nulltoleranse mot trakassering, sa hun, og la til.:

– Vi må hele tida arbeide med kulturen vår, Jobbe med likestilling, respekt og trygghet. Det må skje i hele partiet vårt. Jeg skal gjøre min del av jobben. Det må alle dere også. For alle medlemmer skal ha det trygt hos oss, slo hun fast.

Rydde opp i kommentarfeltet

Stenseng kom også inn på den trakasseringen mange kvinnelige politikere opplever i sosiale medier.

– Det kan å være tøft å stå i front. Det kan Kristin, ordfører i Vågsøy, skrive under på, fra da hun tok kampen for en bedre skole, sa Stenseng og fortalte at hennes kommentarfelt fløt over av ord som «Brenn i helvete»«Maktsjuk», «Fitte», «Hore».

– Hets og hat, det skal vi aldri akseptere! Det betyr at vi alle må ta litt mer ansvar. Ta en sjau i kommentarfeltet, sa Stenseng.