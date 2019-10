Arbeiderpartiet går ut mot Norges Bank

Norges Banks rentefastsetting skal skje uavhengig av regjeringen og Stortingets vurderinger. Det hører derfor til sjeldenhetene at landets politikere åpent kritiserer sentralbanksjefen.

Men nå sier Aps arbeidspolitiske talsperson Rigmor Aasrud rett ut at Norges Bank «tar feil» i en viktig del av sin begrunnelse for den siste renteøkningen. I sin siste pengepolitiske rapport fra september skriver Norges Bank at «sysselsettingsandelen nå er nær det høyeste nivået som er forenlig med prisstabilitet over tid».

Sysselsettingsandelen betegner andelen av befolkningen mellom 15 og 74 år som er i arbeid. I dag er denne på 67,8 prosent, ifølge SSB.

I sentralbankens vurdering ligger det at en høyere sysselsettingsandel og en lavere ledighet vil medføre en så stor konkurranse om arbeidskraften at veksten i lønningene, og dermed prisene, ville skutt fart.

Arbeiderpartiet mener Norges Bank undervurderer de økonomiske effektene av et økt arbeidstilbud, altså tilgangen på arbeidskraft. Økt yrkesdeltagelse for dem som nå står utenfor arbeidslivet, vil bidra til at det over tid skapes flere jobber, slik at samlet sysselsetting øker ytterligere – uten en voldsom lønns- og prisvekstdrivende konkurranse om dagens jobber, forklarer Aasrud.

– Vi er veldig bekymret for sysselsettingsgraden. 67,8 prosent er lavt i et land med mye god arbeidskraft, sier Aasrud til Aftenposten.

Ap mener sentralbanken bommer på mandatet

Aasrud viser til det regjeringsutnevnte Holdenutvalget, som i sin rapport fra mars slår fast at antall jobber over tid følger arbeidstilbudet:

«Antall jobber i økonomien er ikke et gitt tall som må fordeles mellom de som ønsker jobb. Både erfaringer og økonomisk teori viser at antall jobber over tid vil følge antall personer som ønsker å jobbe».

Aasrud mener Norges Bank later til ikke å ha tatt inn over seg endringen som ble gjort i sentralbankens mandat i fjor. Da la Stortinget til ordet «høy» foran sysselsetting. Sentralbankens mål er i dag dette:

«Det operative målet for pengepolitikken skal være en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2 pst. Inflasjonsstyringen skal være fremoverskuende og fleksibel, slik at den kan bidra til høy og stabil produksjon og sysselsetting samt til å motvirke oppbygging av finansielle ubalanser».

Aasrud vil ikke legge seg opp i hva rentenivået burde ha vært, og hadde heller ikke gitt noen føringer til sentralbanksjef Øystein Olsen dersom hun hadde vært finansminister i en Ap-ledet regjeringen. Aps budskap er snarere at regjeringen ikke kan slå seg til ro med virkelighetsbeskrivelsen til Norges Bank.

– Vi kan ikke være fornøyd med en sysselsettingsgrad på 67,8 prosent. Kan ikke Norges Bank gjøre noe mer med det, må regjeringen gjøre det, sier Aasrud, og forteller at hun forventer at regjeringen kommer med kraftfulle grep i statsbudsjettet som legges frem mandag.

Savner tiltak

– Hva er tiltakene du vil ha satt i gang?

– Det viktigste og første er å klare å omstille norsk økonomi, sånn at vi får flere arbeidsplasser i andre næringer enn olje og gass. Det trenger vi også fra et klimaperspektiv.

– Det andre er å få flere arbeidstagere til å stå i jobb lenger. Det kan ikke være sånn at du er utbrukt når du er 62. For å få til det, må flere klare å henge med i arbeidslivet, som i dag er preget av endring. Vi vil ha en kompetansereform, der arbeidstagere skal ha rett til videreutdanning.

– Det tredje er et ordentlig grep for dem som detter ut av arbeidslivet og blir uføretrygdet. Vi har hatt en eksplosjon i antall unge uføre, svarer Aasrud.

Aps arbeidspolitiske talsperson erkjenner at økonomien er på bedringens vei etter oljeprisfallet i 2014, og hun blir ikke overrasket om regjeringen snakker mye om dette på mandag.

I den siste rapporten fra Norges Bank i september heter det også at oppgangen i norsk økonomi har vart i tre år, at sysselsettingen har økt og arbeidsledigheten har falt. Utsiktene er ikke så verst de heller, de tilsier fortsatt økt sysselsetting, selv om det er ventet at sysselsettingsveksten vil avta noe de neste årene.

Høyre: – Spesielt

Høyres finanspolitiske talsperson, Henrik Asheim, sier til Aftenposten at han synes det er rimelig spesielt at Arbeiderpartiet går ut mot Norges Bank.

– Det er noen institusjoner i samfunnet vi skal ha respekt for på tvers av de politiske skillelinjene, for eksempel Norges Bank, sier han til Aftenposten.

– Det må være slik at vi er enige om virkeligheten og grunnlaget vi diskuterer på. Så kan vi fortsette å være uenig om virkemidler og de politiske målsettingene. Men å bestride fagmiljøenes virkelighetsbeskrivelser er farlig for den politiske debatten på sikt, advarer han.