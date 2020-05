Stein J Bjørge

Blant truede og sårbare planter i Botanisk hage utdyper 33-årige Rotevatn hvorfor han stiller som kandidat til å ta over Venstre-ledelsen etter Trine Skei Grande.

– Fordi jeg har sterk tro på Venstre. Jeg tror Venstre har de løsningene Norge trenger nå. Enten det handler om tiltak mot klimagassutslipp, hvordan få fart på næringslivet, satse på kunnskap og internasjonalt samarbeid.

– På alle disse områdene mener jeg Venstre har de riktige svarene. Jeg tror jeg er best til å lede det prosjektet og derfor stiller jeg meg til disposisjon.

– Hva er dine sterkeste egenskaper?

– Jeg er flink til å lytte, kjenner partiet godt, har jobbet på alle nivå fra kommunestyrerepresentant til storting og regjering og føler at jeg har et godt forhold til de fleste folk i partiet. Det er et godt utgangspunkt for å bli leder. Og så tror jeg at jeg har evne til strategisk og prinsipiell tenkning.

– Er du liberal eller liberalistisk?

– Jeg er liberal.

– Økonomisk liberal eller sosialliberal?

– Jeg mener det er kunstige skiller. Den liberale idétradisjon er veldig bred og favner mange ulike retninger. Jeg er liberal i verdipolitikken, og liberal også i mange økonomiske spørsmål.

– Enig med Raja i det meste

– Noen forbinder deg og Unge Venstre med å være opptatt av fri hasj og et lovløst arbeidsmarked fullt av midlertidige?

– Det er hyggelig at Unge Venstre støtter meg, men jeg opplevde i vinter at jeg hadde bred støtte fra mange fylkeslag.

– Hva er forskjellen mellom deg og Abid Raja, politisk og personlig?

– Jeg tror ikke jeg skal begynne å analysere eller karakterisere andre statsråder eller tillitsvalgte i Venstre. Forskjeller er det jo selvfølgelig. Jeg har jobbet tett med Raja i mange år og vi er enige om det aller meste. Og så er vi uenige av og til.

– Hvis du ikke blir leder: Hvem ønsker du som leder da?

– Jeg er helt sikker på at Venstre kommer til å velge en god leder til høsten. Det er ingen som er nevnt som jeg er avskremt fra å jobbe med. Jeg kommer til å stå på for Venstre uansett hva som skjer på landsmøtet 26.–27. september.

– Gode sjanser for gjenvalg

– Hva slags regjering ønsker du etter valget i 2021?

– Jeg ønsker å gå til valg på den regjeringen Venstre sitter i nå. Den regjeringen har bred støtte i partiet, og jeg håper at den får sitte til 2021 og at den blir gjenvalgt.

– Ønsker du bredest mulig regjering med Frp?

– Det er stor politisk avstand mellom Venstre og Frp. Men da vi valgte å gå i regjering med Frp, var jeg for det, og jeg synes at vi fikk til mye bra sammen.

– Jeg håper og tror at vi skal klare å ha et godt samarbeide med dem på Stortinget fremover. Jeg er selvfølgelig ikke fremmed for ulike flertall i ulike saker, men vi går til Frp først og det har fungert.

– Også etter 2021?

– Venstres landsmøte neste år må ta stilling til hva vi går til valg på. Men jeg mener vi bør gå til valg på den regjeringen vi sitter i.

– Mange mer komfortable uten Frp

– Med deg som Venstreleder: Garanterer du at partiet ikke hopper over på rødgrønn side?

– Jeg skal ikke forskuttere beslutninger som landsmøtet tar. Akkurat nå er det lite som tyder på at Venstre ønsker å samarbeide med de rødgrønne. Jeg tror ikke flertallet har noe prinsipielt imot det, men fordi veldig mange opplever at Ap ikke vil noe, de står i ro, er imot å gjennomføre reformer og en offensiv miljøpolitikk.

– Når Frp nå er ute, er mange i Venstre mer komfortable med regjeringen. Det er jeg også, fordi regjeringen er mer enig nå. Men det kommer med en kostnad, og den er at vi går på en del nederlag i Stortinget. Men Frp ville gå ut, det var ikke vi som presset dem ut.

– Hvis Frp vil inn igjen, så er Venstres dør åpen?

– Vi må ha en diskusjon om det. Og da må politikken være det viktigste.

Rotevatn legger ikke skjul på at de siste årene har vært krevende for Venstre, med persondiskusjoner, spekulasjoner og lekkasjer. Og et politisk-nær-døden-liv på begge sider av sperregrensen.

– Og da ble Botanisk Hage, blant truede og sårbare organismer som Venstre, et naturlig sted for pressemøtet?

– Jeg har i likhet med de aller fleste sittet inne altfor lenge. Det er kanskje noe med vestlandsgenet, når jeg ser at det er sol, så tenker at den kommer til å forsvinne umiddelbart, og må ut av kontoret snarest, slutter han.

De andre nevnte kandidatene Guri Melby, Iselin Nybø og Abid Raja sier alle - med temmelig lik ordlyd - at de er opptatt med å bekjempe koronakrisen og først vil ta stilling til ledervervet når den er over.