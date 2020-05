Åpnes for mer snøscooterkjøring til hytter: – Vil føre til økte konflikter

Flere snøscootere vil skape uro og konflikter i hytteområdene, frykter styremedlem Knut Nes i Norges Hytteforbund.

– De fleste reiser på hytta for å søke ro og fred, ikke for å utsettes for motorisert ferdsel, sier han i en pressemelding.

Både Ap og Frp har sagt at de støtter Senterpartiets forslag om å fjerne kravet om at det må være 2,5 kilometer mellom brøytet bilvei og ei hytte for at en kommune skal kunne gi tillatelse til bruk av snøscooter for å transportere utstyr og bagasje til hytta.

Dermed har forslaget et solid flertall når saken behandles i Stortinget senere tirsdag.

Nes oppfordrer imidlertid partiene til å vente på Miljødirektoratets pågående evaluering av dagens scooterregler.

– Vil forsterke konflikter

Norsk Friluftsliv har, ifølge Dagsavisen, sett på hvor mange hytter som ligger mindre enn 2,5 kilometer fra brøytet vei, med utgangspunkt i hyttekommunen Trysil. Der gjelder dette 1.500 hytter, ifølge generalsekretær Lasse Heimdal.

– Sps forslag vil derfor potensielt kunne medføre en betraktelig økning av snøscooterbruken, både når det gjelder lovlig og ulovlig kjøring, sier Heimdal.

Sps Sandra Borch mener det bare er tull at det blir flere snøscootere i den norske fjellheimen. I tillegg til tillatelse fra den aktuelle kommunen, må man eie hytta for å få en slik tillatelse, påpeker hun til Dagsavisen.

Borch mener regelendringen blant annet vil føre til bedre etterlevelse av regelverket og færre tvistesaker. Det er Heimdal helt uenig i.

– Forslaget vil forsterke lokale konflikter, medføre splittelser i lokalsamfunn rundt et tema som allerede er svært betent, og skape mye uro i en tid hvor det er behov for samarbeid om viktige klima-, natur og folkehelsespørsmål, sier han.

Skjønner ikke bekymringen

Til NRK understreker Heimdal at det er fritidskjøringen, eller unødvendig kjøring, de er bekymret for.

– Vi ser en sammenheng med at flere scooterløyver bidrar til mer ulovlig kjøring, sier Heimdal.

Ole Steinar Østlyngen er lokalpolitiker for Arbeiderpartiet i Alta og daglig leder ved Alta motorsenter. Han skjønner ikke hvorfor Heimdal er bekymret.

– Det er jo ikke snakk om fri kjøring i hele Norge. Det er opp til hver enkelt kommune om de ønsker å gi dispensasjon til hver enkelt hytteeier, så jeg skjønner ikke helt motstanden fra Norsk Friluftsliv, sier Ap-politikeren.