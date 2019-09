Forsøket ble igangsatt som i mai 2016 og skulle vare i tre år.

Hensikten med forsøket er å få mer like tilbud på tvers av kommunegrenser og å få dekket behovene til innbyggerne på en riktigere måte.

Forsøket skulle omfatte inntil 20 kommuner, men bare 18 søkte. Av disse trakk 12 seg.

De som er med i forsøket, får et trekk i overføringene fra staten tilsvarende det man regner med skulle gått til helse- og omsorg. Penger tilbake har de fått via to ulike modeller: A og B. På toppen av dette har de fått et påslag: 4 prosent av netto driftsutgifter til omsorgsutgifter – men maks 25 millioner kroner per kommune per år.

I modell A skal statlige kriterier for tildeling av tjenester følges. Staten finansierer tjenestene som tildeles ut ifra en prisliste utarbeidet av Helsedirektoratet. Prislisten avgjør hva kommunen får f.eks. per pasient i ulike typer avdelinger på sykehjem, for hjemmetjenester m.m. Denne modellen skal videreføres i forsøket.

I modell B fikk kommunene et øremerket tilskudd fra staten. Pengene kunne bare brukes til helse- og omsorgstjenester, men kommunene kunne selv bestemme hvordan pengene ble brukt. Eventuelle overskridelser utover tilskuddet ble betalt av kommunen selv. Forsøk med denne modellen ble avsluttet i mai i år.

Hobøl, Lillesand, Størdal og Os i Hordaland har testet ut modell A. Selbu og Spydeberg har testet ut modell B.