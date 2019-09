Etter at stemmene fra de nesten 400 skolene som har deltatt i skolevalget var talt opp, var Arbeiderpartiet det desidert det største partiet med 26,6 prosent, selv om dette er en svak nedgang fra 2017.

Jubelen brøt løs under valgvaken til AUF på Soria Moria da tallene kom.

– Jeg er utrolig glad. Tenk å være største parti tre valg på rad. Det har ingen ungdomspartier klart før, sier Ina Libak. leder i AUF da resultatet kom.

Høyre er nest størst med 12,9 prosent, ned fra 15,1.

MDG med størst fremgang

Den store vinneren er likevel Miljøpartiet De Grønne og Venstre. MDG har hatt en fremgang fra 6,8 prosent i 2017 til 10,8 prosent i årets skolevalg, mens Venstre har hatt en økning fra 7,4 til 10,2 prosent.

På Grønn Ungdoms valgvake i Oslo sentrum var det smil og gledestårer om hverandre. En ting var at partiet fikk 10,8 på landsbasis, men det fikk over 16 prosent i Oslo.

Størst nedgang har Frp, som har falt i oppslutning fra 10,4 til 8,2 prosent.

SV er stabil på 9,9 (10.0 i 2017), mens Senterpartiet gikk opp fra 6,8 prosent til 8.0 prosent. Rødt endte på 4,9 (5,7), mens KrF og Piratpartiet hadde henholdsvis 2,3 (3,1) og 1,4 (2.0).

Også ved de to siste skolevalgene har Ap gjort det best, selv om partiet gikk kraftig tilbake i 2017-valget sammenlignet med 2015. I denne valgkampen har partiet slitt i motbakke.

MDG: Håper foreldrene lytter til ungdommen

I 2017 var det SV som hadde størst fremgang og endte på 10 prosent den gangen. Miljøpartiet de Grønne fikk samme resultat i skolevalget i 2015 som i 2017, nemlig 6,8 prosent. Det var åpenbart før klimabølgen traff ungdommen.

MDGs talsperson Arild Hermstad var blant dem som jublet med ungdommen i kveld.

– Vi er ser at veldig mange unge stemmer på oss. Men nå håper vi også at foreldrene følger ungdommen og stemmer på oss mandag, sier Hemstad.

– Vi er et relativt nytt parti og har mange nye og uerfarne kandidater. Grønn Ungdom har ikke det maskineriet som AUF og Unge Høyre har. Så derfor synes jeg dette er et glitrende resultat.

Ungdomskandidaten i Oslo, Rauand Ismail, mener MDG har fått betalt fordi det har forsvart bompenger og ikke bøyd av.

– Vier nå det tredje største partiet ved skolevalgene. Det viser at ungdom tar klimaengasjementet inn i politikken. De stemmer partier som vil kutte utslippene, ta Norge ut av oljealderen og bygge ut kollektivtransporten, sier han.

Norsk senter for forskningsdata AS (NSD) har på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet vært ansvarlig for organisering, databehandling og publisering av skolevalgsresultatene.

Paal Audestad

Lettelse i Ap

Det er ingen tvil om at stemningen var spent på AUFs valgvake i tiden før resultatet kom. Stortingsrepresentant Anikken Huitfeldt minnet om dårlige resultater fra hennes tid som AUF-leder. Hun minnet om at dersom AUF gjør et godt skolevalg, skal de ha hele æren. Går det dårlig, var rådet å skylde på Ap,

Men som største parti er Libak klar på at ungdommen har stemt på Ap fordi de ønsker en annen politikk enn det dagens regjering fører. Hun viste til Aps politikk for kutt i klimautslipp, sikre unger skolemat og redusere forskjeller som årsaker til at Ap fortsatt er det største partiet ved skolevalget.

SV-leder: – Veldig godt resultat

Her kan du se hva elevene ved din skole stemte.

SVs partileder Audun Lysbakken var godt fornøyd med resultatet fra årets skolevalg.

– Dette er et veldig godt resultat, og jeg vil gi ros til alle SUere rundt om i landet som har deltatt i skoledebatter. Nå skal vi stå på de siste dagene for at SV skal gjøre et godt valg, så vi kan stå på landet rundt for klimakutt og bedre fordeling, sier han.

NSD har arrangert skolevalg gjennom de siste 30 årene. Det er elever ved nesten 400 videregående skoler som deltar ved årets skolevalg. Det er et enormt antall partier som er representert i årets skolevalg, fordi det er en rekke lokale partier som stiller i fylkene. Alle partier som deltar i fylkestingsvalget i fylket der skolen ligger kan elevene stemme på.

En del av dem som deltar i skolevalget, har også stemmerett ved kommune og fylkestingsvalget. Men de fleste er for unge til å stemme.

Fakta: Størst ved skolevalg 1989: Fremskrittspartiet 1991: Sosialistisk Venstreparti 1993: Sosialistisk Venstreparti 1995: Arbeiderpartiet 1997: Arbeiderpartiet 1999: Sosialistisk Venstreparti 2001: Sosialistisk Venstreparti 2003: Fremskrittspartiet 2005: Fremskrittspartiet 2007: Arbeiderpartiet 2009: Fremskrittspartiet 2011: Arbeiderpartiet 2013: Høyre 2015: Arbeiderpartiet 2017: Arbeiderpartiet

Hasj-kontrovers preget skoledebattene

I perioden 24. august til 4. september har skolene avholdt valg. Resultatet offentliggjøres av NSD klokken 19. De skolene som ikke har rapport innen den tiden vil få resultatet registrert senere.

I ukene forut for valgene har skolene arrangert debatter der stort sett ungdomspolitikere har møtt hverandre til duell.

I år ble det en viss dramatikk da skolens ledelse ved Breivang videregående skole i Troms fysisk hindret Unge Venstre i å dele ut materiell om sitt liberale syn på hasj. Dette ble senere beklaget av skolens ledelse og kritisert av kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Fake news-kampanje

Onsdag ble det også kjent at elevene ved Lillestrøm videregående skole i et halvt år har vært utsatt for en «fake news»-kampanje som ledd i et eksperiment som NRK står bak.

Kommunalminister Monica Mæland (H), som også er valgminister, går hardt ut mot NRK etter stuntet.

– At vår største mediekanal, finansiert av skattebetalerne, gjør dette, uavhengig av om dette inngår i et eller annet forskningsprosjekt for å avdekke fake news, er ubegripelig, sier Mæland til VG.

Ofte har skolevalgene gitt et signal om tendensen ved de vanlige valgene. I de første årene vant ofte fløypartiene, men fra 2011 har Ap og Høyre skiftet om å være størst.