Oslo kommune: Har nådd det nasjonale koronatestmålet

Oslo nådde målet om testkapasitet på 1,5 prosent av befolkningen tirsdag.

Drop in-testestasjoner for Covid-19 er satt opp flere steder i Oslo. Terje Pedersen / NTB scanpix

NTB

19. aug. 2020 18:38 Sist oppdatert nå nettopp

– Oslo har ikke hatt god nok testkapasitet, og byrådet har den siste tiden satt inn en rekke tiltak for å komme opp på et høyere nivå. Det har gitt resultater, sier helsebyråd Robert Steen (Ap) i en pressemelding.

Tirsdag ble det nasjonale målet nådd. Denne dagen ble 1.500 personer testet, opplyser Steen.

Oslo har fortsatt lange koronatestkøer og flere med symptomer har måttet vente opptil en uke for å få testet seg. Direktør Hilde Terese Hamre i Helseetaten forteller at overbelastning på en av teststasjonene er en del av forklaringen på at mange har opplevd lang ventetid.

– På grunn av en teknisk feil ble for mange satt opp på time på én av våre teststasjoner. Nå jobber vi med å utnytte den samlede testkapasiteten bedre, og ventetiden er nå redusert til mellom 1 og 4 dager. Så jobber vi med å få dette tallet ytterligere ned, sier hun.

For å øke kapasiteten har kommunen utvidet åpningstidene på teststasjonene og åpnet flere nye teststasjoner, blant annet på Hjortneskaia og Blindern. Nå utvides testkapasiteten ytterligere med en ny teststasjon på Aker.

Vi videreutvikler våre artikler.

Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding. Gi tilbakemelding