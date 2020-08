Ap ofrer rødgrønt samarbeid for å bygge ny E18

Ap sikrer flertall i Viken for å bygge ny E18 vest for Oslo. SV og MDG trekker seg fra fylkesrådet som svar.

Tonje Brenna (Ap) (til venstre) fortsetter som fylkesrådsleder i Viken, og Anne Beate Tvinnereim (Sp) fortsetter også i fylkesrådet. Men SV og MDG trekker seg ut. Morten Uglum

24. aug. 2020 14:09 Sist oppdatert nå nettopp

Det aller siste hinderet er tilbakelagt. Dermed er det duket for byggestart for ny E18 i Bærum.

Ap i Viken vil gå sammen med Høyre, KrF og Venstre på neste fylkestingsmøte om å sikre en formell lånegaranti for milliardprosjektet.

Det ble klart mandag.

På forhånd hadde MDG og deretter SV stilt ultimatum: Ap måtte velge mellom dem og veien.

Ap valgte veien.

– Vi må alle bestrebe oss på å lande denne saken en gang for alle. Det er nok nå. Nå må vi få en avklaring, sa fylkesrådsleder Tonje Brenna (Ap) da nyheten ble presentert på en pressekonferanse mandag.

Det kan bety punktum for en politisk konflikt som har pågått i årevis. Byggestart kan bli allerede ved årsskiftet, anslo Veivesenet i sommer.

Fakta E18 vestkorridoren Landets mest traffikerte vei, E18 fra Oslo-grensen på Lysaker og inn i nabokommunene Bærum og Asker, skal bygges om. Prosjektet har vært planlagt i flere tiår. Første etappe, som nå settes igang, blir fra Lysaker til Ramstadsletta i Bærum, en strekning på 4,3 kilometer. Prisen er anslått til 17,4 milliarder kroner. I tillegg kommer flere milliarder i rentekostnad på lånet. Rundt to tredeler, samt rentene, skal hentes inn fra bompenger i etterkant. Vis mer

Sprekker etter ti måneder

Etter valgseieren i fjor dannet de rødgrønne flertall sammen i Viken, landets største fylke. Det varte under ett år.

Nå trekker SV og MDG seg med umiddelbar virkning, mens Ap og Sp fortsetter som mindretallsfylkesråd.

– De to partiene ble tilbudt delt innstilling og muligheten til å stemme imot i fylkestinget. Det ønsket de ikke, sa Tonje Brenna.

Anne Beate Tvinnereim i Sp, som har vært kritiske til prosjektet, ønsket ikke å stille noe ultimatum. Hun viste til at Viken-samarbeidet handler om politikk på alle områder, ikke bare dette.

– Jeg vil takke SV og MDG for samarbeidet, sa hun.

Uenige om hva de var enige om

Stridens kjerne er den felles politiske plattformen de underskrev i fjor. De fire partiene avviste ikke ny E18, men stilte krav om at prosjektet må ha lokal tilslutning i både Oslo og Viken, samt at det måtte nedskaleres for å sikre nasjonale mål om nullvekst i personbiltrafikken.

Ap og Brenna mener det er blitt nedskalert og forbedret. MDG og SV mener det ikke er blitt endret på langt nær nok.

Kristoffer Robin Haug (MDG) mener den endelige løsningen for ny E18 er dårlig for klimaet og at den går imot overordnede mål på området. Man bruker over 17 milliarder kroner på et samferdselsprosjekt som gir trafikkvekst, påpeker han. Morten Uglum

– Plattformen var tydelig på Vikens klimamål. Da nytter det ikke å bruke over 17 milliarder kroner på et gigantisk motorveiprosjekt, når vi kunne brukt de samme midlene på kollektiv, sykkel og gang. Den type prioriteringer er grunnstenen i plattformen. Å stille garanti for en motorvei som kommer til å motarbeide målene våre, henger ikke i hop, sier Kristoffer Robin Haug (MDG).

Inntil mandag var han fylkesråd for samferdsel. Fremover blir han ordinært fylkestingsmedlem.

I tillegg til denne uenigheten, så er flertallet i Oslo stadig imot hele prosjektet. Så lokal tilslutning, slik de rødgrønne i Viken opprinnelig krevde, mangler.

Tonje Brenna viser til at det ikke var mulig å oppnå mer.

– Oppfatter du at dere går bort ifra fylkesrådserklæringen på dette?

– Jeg skulle ønske vi klarte å bli enige. Vår klare ambisjon, både i plattformen og forhandlingene vi satt i, var det. Men vi forhandlet fra januar til juni uten å få det til. Når Stortinget så endret prosjektet i tråd med våre vedtak, hadde vi kommet så langt vi kunne og det var på tide å si ja til en garanti, svarer Brenna.

Hareide satte hardt mot hardt

I vinter koblet samferdselsminister Knut Arild Hareide E18-saken med bygging av Fornebubanen. Det blir ikke penger til det siste, uten at det første også realiseres, slo Hareide fast.

Det vekket harme på rødgrønn side, hvor man påpekte at Hareide gikk bort ifra tidligere løfter om å bevilge penger til Fornebubanen.

– På et eller annet tidspunkt kan vi ikke la en regjering styre hvordan vi skal gjøre politikken vår. Du skal ikke komme og true oss til noe. Det er uvant i norsk politikk, og det smerter mest, sier Camilla S. Eidsvold i Viken SV som begrunnelse for partiets ultimatum.

Ap og Sp vil derimot stille garanti for utbygging av E18 også for å sikre nettopp utbygging av Fornebubanen, tekker Tonje Brenna frem.

– Uten E18, ingen Fornebane. Vi vil ikke risikere den fordi noen er skeptisk til det endrede E18-prosjektet, sa Brenna på pressekonferansen.

Samtidig har Oslo-byrådet gått bort ifra avtalen de skrev under i 2016, hvor prinsippet om at ny E18 skulle realiseres ble slått fast, selv om det var uenighet om den konkrete utformingen. Det siste året har de vært imot hele prosjektet, uansett.

Kompromiss på Stortinget før sommeren

Det var lenge usikkerhet om regjeringen kom til å få flertall i Stortinget for prosjektet. Men før sommeren vedtok regjeringspartiene Høyre, Krf og Venstre, med støtte fra Ap, et noe endret og nedskalert prosjekt.

Over halvparten av strekningen skal legges i tunnel og under lokk. Ett av tre felt i begge retninger settes av til kollektivtransport, i stedet for at det bygges en egen bussvei på toppen.

Det skal bygges ny avkjøring til Fornebu og ny kollektivterminal på Lysaker, samt en tverrforbindelse i tunnel i Bærum som skal lede trafikk vekk fra lokale veier ved å «mate» den nye motorveien. Dagens trasé i dagen skal brukes til gjennomgående sykkelvei og lokalvei.

Veivesenets analyser har vist at veien, med bompenger, vil få en trafikkvekst når den står klar. Men om det fortsetter som i dag, uten bompenger, vil veksten bli enda større. Hvis bompengene en gang fjernes, vil trafikken gå i været.

Hvorvidt prosjektet i sin endelige form innebærer en kapasitetsøkning eller ikke, er blant de største uenighetene.

Kristoffer Robin Haug i MDG mener det ikke er tvil om svaret.

– Du skal bygge en helt ny motorvei med nye kryss og avkjørseler og flettefelt, med veien i tunnel og en ny vei på toppen, det er åpenbart at det gir mer kapasitet enn veien som er der i dag. I tillegg er nedbetalingstiden økt fra 15 til 20 år, slik at bompengene blir lavere, som også bidrar til økt trafikk, sier Haug.

– Veivesenets prognoser sier at hvis man ikke gjør noe, vil trafikken økte enda mer?

- Ja, med mindre man gjør andre trafikkdempende tiltak der, som å øke bomsatsene.

Berg: – Tidenes miljøsvik

Lan Marie Berg (MDG), som er samferdselsbyråd i Oslo, kaller nyhetene «tidenes miljøsvik i Oslo-regonen».

– Det er andre gang på få år at Høyre og Ap tvinger gjennom motorveiprosjekter. Om 10 år skal Oslo-regionen være fri for klimautslipp, og da må vi gjøre kollektivtilbudet bedre og billigere, ikke bygge mer motorvei, sier Berg i en pressemelding.

Hun har bedt om et krisemøte i byrådet i Oslo for å drøfte situasjonen som er oppstått, forteller hun.

Det uklart hva Oslo-byrådet egentlig kan gjøre og hvilket handlingsrom de har. For eksempel krever endringer i bompengeavtalen for Oslo-området (Oslopakke 3) godkjennelse fra Stortinget.