Denne saken oppdateres fortløpende utover kvelden. Du kan også følge utviklingen fortløpende i vårt valgstudio.

Valgdagen er her, og 4,2 millioner nordmenn kan stemme i et av de 2037 valglokalene rundt om i landet. Åpningstidene varierer, men alle lokalene stenges senest klokken 21 i kveld.

Da vil også de første valgdagsmålingene og Valgdirektoratets prognose bli publisert. Prognosen vil inkludere forhåndsstemmene og blir oppdatert utover natten, etter hvert som stemmene telles opp.

Etter hvert som det avtegner seg et bilde av hvem som er valgets vinnere og tapere, samles partilederne på Stortinget for en felles partilederdebatt. Dette skjer vanligvis rundt midnatt.

Ute i siste liten? 20 spørsmål og svar om valget

Lange køer

I år har 875.584 personer valgt å stemme på forhånd. Det betyr at hver femte velger har stemt før valgdagen, noe som er ny rekord for kommunevalg, ifølge NTB.

Andelen er høyest i Oslo, der 28 prosent av velgerne har forhåndsstemt. I mange kommuner var valglokalene også åpne søndag. Både Ap-leder Jonas Gahr Støre og Frp-leder Siv Jensen avga sin stemme i Oslo søndag ettermiddag.

Fredrik Hagen / NTB scanpix

Til tross for mange forhåndsstemmer er det lange køer til flere av valglokalene mandag ettermiddag. I Bergen ble det satt opp flere stemmeavlukker i Grieghallen, der køen en stund var så lang at flere velgere skal ha snudd. Også på Grünerløkka skole i Oslo var det lang ventetid.

Statsminister og Høyre-leder Erna Solberg avga sin stemme på Skjold skole i Fana mandag formiddag.

Store ressurser på Facebook-valgkamp

Valgkampen er over etter noen intense uker. I år har Facebook også vært en viktig kanal for partiene, som tilsammen har betalt for hele 5300 målrettede annonser for å forsøke å vinne velgernes stemmer. Aldri før har de politiske partiene brukt mer ressurser på målrettede annonser mot velgerne ved hjelp av sosiale medier som Facebook for å vinne et valg, viser tall Aftenposten har hentet ut fra Facebooks annonsebibliotek.

En stor del av de målrettede annonsene kom på selve valgdagen.

Les mer om partienes kamp på målstreken: Jaktet på Frp-velgere i Sibir og Afrika, Venstre-velgere på snøbrett og Unge Høyre-velgere på sykehjem

Mange velgere har også fått SMS med oppfordring om å stemme, fra valg.no. Slik «dulting» er kommet for å bli, mener ekspertene.

Ifølge en valgkampjury satt sammen av bransjenettstedet for reklame og PR-bransjen, Kampanje, har MDG hatt den beste valgkampen. Partiet har fremstått som mest tydelig i det de mener er «tidenes mest rotete valgkamp».

Småpartiene fosser frem

Ifølge de siste målingene før stemmelokalene åpnet, kan årets kommunevalg føre til politisk jordskjelv i mange kommuner. Valgkampen har blant annet vært preget av at bompengepartiet har stjålet velgere i flere av de store byene.

På søndag så det ut til at Sp og MDG kunne bli valgets store vinnere, mens Høyre og Arbeiderpartiet fortsatte å synke på meningsmålingene.