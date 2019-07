Som Aftenposten skrev forrige uke, vil Fagforbundet nå kun unntaksvis anbefale medlemmene sine å stemme Senterpartiet (Sp). Det største forbundet i LO, som har rundt 365.000 medlemmer, støtter Sp med 2,25 millioner kroner opp mot valgkampen, men flere lokale topper advarer nå sine medlemmer mot å stemme på partiet til høsten. Grunnen er at Sp ikke vil love hvilken side partiet vil samarbeide med lokalt.

Fagforbundets retningsvalg har skapt god temperatur i sommerens politiske debatt:

Politisk redaktør i Aftenposten, Trine Eilertsen, mener Fagforbundet har gitt et Høyre i motbakke en sommergave ved å anbefale medlemmer å stemme Rødt fremfor Sp. Hun mener det for Høyre vil bli lettere å «utfordre et Ap som samarbeider med et dogmatisk Rødt enn et Ap som samarbeider med et Sp som Høyre selv gjerne samarbeider med».

– Dette er ønsketenkning fra Aftenpostens politiske redaktør. Tydelige fronter styrker venstresiden. Det så vi Oslo i 2015 og i andre kommuner. Fagbevegelsen er tjent med tydelige skiller, og jeg vil i all beskjedenhet si at Rødt bidrar til nettopp det, svarer Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Fakta: Fagforbundet Fagforbundet er som LOs største forbund landets største arbeidstagerorganisasjon med om lag 365.000 medlemmer. Det er en sentral pådriver for rødgrønt samarbeid. Fagforbundets medlemmer arbeider primært i offentlig sektor, særlig i kommunene, men forbundet har også noen medlemmer i ulike private virksomheter, for eksempel i private barnehager.

Mener Rødt er en god samarbeidspartner for fagbevegelsen

Moxnes sier at Rødt i mange år har jobbet målrettet med å styrke båndene til fagbevegelsen, som har mange like standpunkter som Rødt.

Han viser også til at andelen Rødt-velgere blant Fagforbundets medlemmer økte fra 2 til 12 prosent mellom 2017 og 2018, som Dagsavisen omtalte i fjor høst, mens Ap faller.

– Hvordan skiller Rødt seg fra Ap og SV i saker som er viktige for fagbevegelsen og Fagforbundet? På hvilken måte styrker Rødt det fellesskapet?

– Jeg vil si vi er langt mer utålmodige enn Ap. I Stortinget stemmer Ap mot forslagene våre om å stanse profitten i velferden. Rødt startet også den historiske snuoperasjonen mot velferdsprofitørene i Oslo med å få full stans for nye kommersielle barnehager. Det hadde aldri skjedd om vi ikke satte hardt mot hardt mot byrådsleder Raymond Johansen.

Slår tilbake

Tidligere denne uken uttalte Henrik Asheim (H), som leder finanskomiteen på Stortinget, at det er «oppsiktsvekkende at store deler av fagbevegelsen foretrekker samarbeid med et kommunistisk parti fremfor Sp».

Vidar Ruud / NTB scanpix

Moxnes reagerer på Asheims beskrivelser av Rødt.

– Det er feil på feil på feil. For det første er ikke Rødt et kommunistisk parti, og det vet Asheim godt. Men Høyres karakteristikker bryr jeg meg ikke så mye om. Det som verre er, er at han påstår at det blir færre private ideelle barnehager med Rødt, sier Moxnes og viser til at Rødt har kjempet for at private ideelle barnehager skal prioriteres foran kommersielle for å sikre mangfoldet, blant annet i Oslo og Bodø.

Moxnes mener at mange fagorganiserte ser at Rødt står for det han kaller «handlekraft mot velferdsprofitører».

– Asheim peker nettopp på en handlingslammet venstreside som en av konsekvensene av dragningen mot Rødt og sier at «politikken blir mer dogmatisk og skrivebordspreget». Hvordan stiller du deg til det?

– Høyre innførte jo forbud mot nye kommunale barnehager, noe som ga dårligere barnehagedekning. De nektet å bygge nye kommunale barnehager. Så de vet jo selv alt om å overstyre sunn fornuft med ideologiske skrivebordsteorier.

Mot eiendomsskatt

Asheim mener også å vite at der venstresiden samarbeider med Rødt «vil nok mange steder bety høyere eiendomsskatt for familier og bedrifter».

Moxnes viser til at det tvert imot blir lavere eiendomsskatt der Rødt har innflytelse. I Oslo har Ap og Rødt vært enige om en moderat eiendomsskatt.

Samtidig har Rødt kjempet mot Ap i Bodø for å få lavere eiendomsskatt, sier Moxnes.

– Rødt er ikke spesielt glad i eiendomsskatt, men der den er nødvendig for å sikre velferden, vil vi at den skal være så lav som overhodet mulig.