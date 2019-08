Regler og stønader. Telefoner til Nav og søknader. Mange foreldre med barn som har spesielle behov må bruke den dyrebare tiden på byråkrati. Nå vil regjeringen at alle skal få en koordinator, allerede fra svangerskapet.

Anne Kari Wien Garberg og Magnus Wien Klæboe er foreldre til lille Ingrid på halvannet år. Like etter fødselen fikk de vite at datteren er født med Down Syndrom. De synes forslaget til regjeringen høres lovende ut.