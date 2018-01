Erna Solberg om Riise: – Det kan komme flere varsler

– Vi skal oppføre oss ordentlig mot hverandre i Høyre. Vi skal være inkluderende for alle, og det skal være trygt for foreldre å la barna være med i politikken, sier Erna Solberg.

Erna Solberg fikk saken i fanget rett etter besøket hos Donald Trump i Det hvite hus.

– Det er en veldig lei sak, både for Riise og for Høyre. Men vi må være klare på at utilbørlig oppførsel ikke er akseptabelt, sier hun.

Uviss fremtid

Hun sier det er for tidlig å si noe om fremtiden til Riise som stortingsrepresentant.

– Han er foreløpig stortingsrepresentant, og folkevalgt i fire år. Man må gå gjennom saken før man trekker konklusjoner. Men jeg er opptatt av at vi må ta all adferd som er utilbørlig eller har skadet noen, på alvor, sier Solberg.

Riise trakk seg onsdag kveld som leder for Unge Høyre i kjølvannet av #metoo-kampanjen. Riise han er blitt konfrontert med at medlemmer i Unge Høyre ved flere anledninger har reagert på adferden hans, og innrømmet å ha utvist dårlig dømmekraft.

Meldte at ha trakk seg på Facebook

Riise begrunnet beslutningen på Facebook med at han «har gjort ting i sin ungdomstid som han skulle ønske var ugjort».

Terje Pedersen/ NTB scanpix

Samtidig understreket han at det ikke var kommet inn varsler om ham.

Men Aftenposten har i dag avslørt at det ble varslet om minst tre episoder. Blant annet skal en nåværende fylkesleder i Unge Høyre ha varslet om en alvorlig hendelse i 2014, før han ble valgt til leder.

Pågående sjekking

Generalsekretær i Unge Høyre, Maria Barstad Sanner, sier til NRK torsdag ettermiddag at organisasjonen har fått inn et formelt varsel som gjelder seksuell trakassering fra Riise etter at han annonserte sin avgang.

– Bekymringsmeldingene om Riise handler om for mye alkohol, pågående sjekking og relasjoner med jenter hvor aldersforskjellene og maktforskjellene har vært veldig skjeve, sier Sanner.

Varslene burde vært gjennomgått

På spørsmål om hun frykter varslene kan dreie seg om straffbare handlinger, svarer Solberg:

– I dag vet jeg ikke noe om det. Men dette er kanskje bare begynnelsen, og det kan komme flere varsler og mer informasjon etter hvert.

– Hva tenker du om at varslene som kom inn allerede i 2014, ikke ser ut til å ha fått noen konsekvenser?

– Det må vi få tid til å gå gjennom. Men jeg synes det er beklagelig at de ikke ble gått grundig gjennom på det tidspunktet. Det burde ha skjedd, og det har også Unge Høyres generalsekretær beklaget nå, sier Solberg.

– Dette er nytt for meg

– Har du selv på noe tidspunkt sett eller hørt om uakseptabel oppførsel fra Tonning Riise?

– Nei, jeg har ikke gjort det, men så er jeg en partileder som legger meg klokken tolv på møter. Men jeg har ikke hørt noe om dette. Dette er nytt for meg nå, sier hun.

Generalsekretær i Høyre, John-Ragnar Aarseth, sier til VG at Riise ble rådet til å trekke seg. Han sier også at han ble gjort oppmerksom på bekymringsmeldinger som kom til Unge Høyre i løpet av senhøsten 2017.

Vant duell i Hedmark

Riise ble valgt inn på Stortinget i fjor høst, etter å ha danket ut daværende stortingsrepresentant Gunnar A. Gundersen på nominasjonsmøtet.

Solberg kan ikke svare på om folk i Hedmark Høyre eller i Høyres hovedorganisasjon var kjent med påstander om upassende adferd før han fikk førsteplassen på Hedmark Høyres stortingsliste foran fjorårets valg.