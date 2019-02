Like før kl. 10 tirsdag strømmet medlemmene i LOs representantskap inn i storsalen i Folkets Hus i Oslo for å diskutere og legge rammene for kravene ved vårens tariffoppgjør.

Selv om Giskes politisk fremtid ikke står på dagsordenen for møtet, hang spørsmålet om den politiske skjebnen til Aps tidligere nestleder over forsamlingen av LOs øverste tillitsvalgte. Mange av dem har verv og partibok i Ap.

Valgkomiteen i Trøndelag Ap satt mandag kveld i diskusjoner om hvorvidt Giske skal få plass i styret i Aps største fylkeslag. Komiteen klarte ikke å bli enige om en innstilling etter et fem timer langt møte.

Avgjørelsen tas antagelig onsdag kveld når komiteen møtes igjen.

Giske meldte sitt kandidatur i siste øyeblikk. Kort tid før valgkomiteen møttes for å bli enige om hvem de mener bør utgjøre det nye styret i Trøndelag Ap, leverte Trondheim Ap en liste med forslag – som inkluderte Giske.

– Giske har like muligheter som alle andre

– Jeg har ikke noen kommentar til dette. Det må de finne ut av selv hvem som skal representere dem, sier Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet.

– Giske har like muligheter som alle andre. Han må ha tillit fra dem som skal velge representanter, sier Eggum.

– Er du positiv til comeback fra Giske nå?

– Giske er flink han.

Heller ikke Mette Nord, leder i Fagforbundet, ønsker å uttale seg. Både hun og Eggum sitter også i sentralstyret i Ap.

– Ingen kommentar, sier Mette Nord.

– Er du enig med Ap-ledelsen i at det ikke er noe i veien for at Giske kan velges til nye posisjoner i partiet?

– Jeg har absolutt ingen kommentar, sier Nord.

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen, som skal presentere den enstemmige innstillingen fra tariffpolitisk utvalg, ville ikke svare på spørsmål før talen sin.

Stenseng: Står på vedtaket

For to uker siden avsluttet Ap-leder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng behandlingen av varslene mot Giske.

Ledelsen satte punktum for partiets behandling og sa samtidig at det ikke er noe hinder for den tidligere nestlederens «fulle deltagelse» i partiet. Dette tolkes av Giske og hans tilhengere som grønt lys for comeback lokalt, regionalt og sentralt.

– Jeg står på det vi vedtok, sier Stenseng nå.

Til Klassekampen i forrige uke sa Frode Jacobsen, leder i Oslo Ap, at tiden ennå ikke var ikke for et Giske-comeback.

– Vi skal ikke legge oss opp i hvem Trøndelag Ap nominerer til Stortinget eller velger til andre verv, men jeg synes det er for tidlig å gi Giske den tilliten verv og posisjoner innebærer, sa Jacobsen til avisen.

Jørn Eggum ønsker ikke å kommentere dette.

– Hva synes du om at Oslo Aps leder sier det er for tidlig for nye posisjoner for Giske?

– Det må Oslo Ap mene det de vil, sier Eggum.