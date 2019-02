– Jeg håper at alle som støttet meg blir i partiet. Dette er et veivalg som også har føringer for valget i 2021. Men det er ikke en føring for evigheten, sier tidligere KrF-leder Knut Arild Hareide til Aftenposten.

Det var ingen angerfull Hareide som lørdag ble introdusert som en politisk supermann på konferansen for 80–90 av «taperne» i KrFs dramatiske veivalg.

De har laget nettverket Drivkraft, med politiske paroler som kunne passet i de fleste 1. mai tog.

– Det er naturlig, det er ikke så langt fra nestekjærlighet til solidaritet, sier en av initiativtagerne, Tore Christiansen.

Hovedattraksjonen var Knut Arild Hareide. Omkring halvparten av dem som kom, har allerede forlatt partiet, men flere av dem Aftenposten snakket med tror at dette nettverket kan bidra til å lose tvilere tilbake til partiet.

Tidligere nestleder i KrF, Odd Anders With, er en av initiativtagerne til Drivkraft og nå utmeldt. Han og andre av initiativtagere gjorde det klart at det ikke er snakk om å danne et nytt parti.

– Ser du for deg at dette nettverket vil ha en rolle dersom det blir en omkamp om linjevalget i 2021?

– Nei, valget foran 2021 er tatt. Det må jeg ta min del av ansvaret for, fordi vi visste at vi måtte ta et valg før 2021. Hva som skjer etter valget i 2021 vet vi ikke, sier Hareide, og legger til:

– Min bekymring er at når de som støttet meg melder seg ut så svekkes den kraften når det er aktuelt å ta et nytt valg, men det vil ikke skje før valget i 2021, sier han.

Ketil Blom Haugstulen

Gjenvalg til Stortinget?

– Tar du gjenvalg til Stortinget?

– Jeg har ikke tatt stilling til det.

– Men er det naturlig?

– Jeg er opptatt av at vi må ha bredde, men det var ikke naturlig for meg å gå inn i en regjering eller være dens fremste forsvarer i Stortinget. Dette er en regjering jeg som partileder hadde garantert mine velgere at vi ikke skulle gå inn i, sier han.

– Du stemte imot plattformen i KrFs landsstyre, men var mild i din kritikk i talen her på konferansen?

– Den har sittet i knapt en måned. Regjeringserklæringer er ikke vanskelig å lage, det er det daglige arbeidet. Jeg tok et oppgjør med den eneste saken som har kommet frem, sier han.

I talen gikk Hareide til angrep på Frps kritikk av utviklingsminister Dag Inge Ulsteins avvisning av at man skal kutte bistand til land som ikke inngår returavtale for avviste asylsøkere.

– Mitt mål er ikke å ta regjeringen. Jeg ønsker at KrF skal lykkes med det veivalget som er tatt, sier Hareide.

Hva blir Drivkraft?

Simen Bondevik, Norges mest berømte barnebarn, er en av mennene bakt Drivkraft. Han deltok i gårsdagens paneldebatt om kristeligdemokratiets fremtid.

– Dette er et arena for engasjementet som Knut Arild skapte. Drivkraft er ikke starten på en omkamp her og nå, men på sikt ønsker vi selvsagt at KrF skal ta en annen retning, sier Bondevik – som understreker at han snakker på egne vegne.

På delegatenes plasser lå det et spørreskjema der de ble bedt om å komme med innspill til hva Drivkraft skal bli. Foreløpig er det ikke avgjort om det skal bli en medlemsorganisasjon, men de som ga mer enn 200 kroner fikk en egen pin. Eller som det ble bemerket – KrFere er vant til å finansiere ting med kollekt.