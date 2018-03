Hareide: KrF skal blankpusse partiprofilen før ny vurdering av sidevalg

I løpet av en drøy uke har KrF gått inn for å felle Høyres sittende stortingspresident og den borgerlige regjeringens justisminister. Hvorvidt KrF ville ha stått løpet ut og gått for mistillit selv om Erna Solberg ville ha stilt kabinettsspørsmål, er ikke blitt besvart.

Hareide røper ikke hva han ville gjort om Listhaug ikke hadde trukket seg.

Men de politiske tumultene har ført til nye spørsmål om hvilke side KrF egentlig vil samarbeide med. Flere Frp-politikere ber i avisen Dagen KrF avklare om de hører til på blå eller rød side.

Også internt er det noen som etterlyser en raskere avklaring av sidevalg, og at dette bør bli tema på partiets landsstyremøte i april.

Starter med politikken, ikke partnervalg

Men KrF-leder Knut Arild Hareide opplyser at KrFs diskusjon om partnervalg ikke kommer før etter at partiet har blankpusset partiets profil.

– Derfor ligger det altså ikke an til noen klargjøring av KrFs veivalg i april?

– Nei, og det har aldri vært noe mål. Vår klargjøring ligger på det politiske. Vi har hele tiden vært enige om at det må være den politiske delen som starter en sånn prosess, sier han.

Tretrinnsprosess planlagt etter katastrofevalg

Etter fjorårets stortingsvalg, som endte med et nedslående resultat for KrF, har partiet gått igang med en intern strategiprosess.

Det skjedde etter at et evalueringsutvalg hadde felt en knusende dom over partiets valgkamp.

– Det fremgår ikke klart hva som er KrFs overordnede prosjekt, het det i dommen fra utvalget, som også påviste at partiets grasrot var splittet i to i synet på om KrF kunne inngå regjeringssamarbeid med henholdsvis Ap og Frp.

KrF har i utgangspunktet lagt opp til en prosess i tre trinn.

Første trinn dreier seg om å tydeliggjøre KrFs politiske prosjekt. Andre trinn er å utmeisle hvilke konsekvenser et tydeligere prosjekt skal få for partiets politiske prioriteringer, hva som skal være den røde tråden i partiets politikk. Siste ledd av prosessen er hvordan og med hvem KrF skal samarbeide for best å få realisert partiets prioriteringer.

I gang med første trinn

KrF-lederen opplyser at sentralstyret skal komme med sin «første leveranse» om KrFs politiske prosjekt på landsstyremøtet rett over påske.

– Der er også den videre tidshorisonten en del av temaet, sier han og sikter til timeplanen for hele prosessen, som altså inkluderer en samarbeidsdiskusjon.

– Den saken som har preget nyhetsbildet de siste dagene, vil jo kunne påvirke den. Jeg ser det er ulike analyser av det. Men vi har ikke gjort noen endringer så langt, sier han.

– Når er denne prosessen ifølge oppsatt plan i mål med en konklusjon?

– Det er også en del av det landsstyret skal diskutere. Vi har ikke laget en ferdig tidsplan.

10 grunner til at Hareide sa nei til fast følge med Solberg og Jensen i fjor høst.

Ny samarbeidsdiskusjon etter lokalvalget?

Det har vært antydet at KrF kunne komme til å foreta en ny vurdering av hvem partiet skal samarbeide med etter kommunevalget 2019. Den vil bl.a. kunne bli preget av om valgresultatet vil gi en pekepinn om hvem av de to sentrumspartiene (KrF og Venstre) som «vinner» med sin samarbeidsstrategi.

Siden KrFs forrige samarbeidsvedtak i forkant av stortingsvalget 2017 har Venstre gått inn i Regjeringen, og Ap har signalisert at partiet nå prioriterer det tidligere rødgrønne samarbeidet: SV og Sp.

– Er det noe som tyder på at KrF kan komme med noe nytt syn på regjeringsdeltagelse før kommunevalget?

– Vi har landet, og vår vurdering er at vårt regjeringsalternativ ikke var mulig å få til. Og da er det det som ligger til grunn. Men vi har sagt at det kan hende vi tar en ny runde på dette etter at den politiske strategien er blitt gjort. Men så langt er vi trygge på det valget vi har gjort, og de politiske resultatene vi får til, sier Hareide.

Av hensyn til landsstyremøtets debatt om timeplan vil han ikke svare på ytterligere spørsmål om hvorvidt det kan hende KrF foretar noe sidevalg allerede i inneværende år.

Redaktør Harald Stanghelle om Ap-leder Jonas Gahr Støre og KrF-leder Knut Arild Hareide: Det er som i en like gammeldags som dårlig roman: De to var ment for hverandre, men så knuser skjebnen drømmen. Eller?