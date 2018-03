Justisminister Sylvi Listhaug (Frp) beklaget i Stortinget i dag det omstridte Facebook-innlegget hun publiserte sist fredag.

Unnskyldningen kom dagen etter at statsminister Erne Solberg kom med en unnskyldning på vegne av regjeringen.

Men måten beklagelsen kom på, var likevel ikke tilfredsstillende for Jonas Gahr Støre. Tidligere på dagen, i politisk kvarter på NRK hadde AP-lederen kalt Listhaug for en dårlig justisminister, ettersom hun ikke innså hvilke krefter hun satte i sving med sine kommentarer.

Støre sa i vandrehallen etter debatten at Sylvi Listhaug ikke har forstått poenget.

– Det gjør meg veldig urolig, sa han og fortalte at han måtte ta en ny diskusjon med egen stortingsgruppe for å vurdere om de likevel skal støtte mistillitsforslaget som Rødt har fremmet.

Trolig støtte fra SV

SVs parlamentariske leder Audun Lysbakken sier det er sannsynlig at SV kommer til å støtte mistillitsforslaget mot Sylvi Listhaug.

Samtidig legger han til at de ønsker å stå sammen med Arbeiderpartiet. Uansett hvor mange som eventuelt vil støtte et mistillitsforslag, tyder mye på at forslaget ikke får flertall.

KrFs parlamentariske leder Knut Arild Hareide sa etter debatten at han godtar unnskyldningen fra Listhaug. Han opplyste at KrFs stortingsgruppe ikke har drøftet mistillitsforslaget fra Rødt. Men han kom med signaler som tyder på at KrF nøyer seg med sterk kritikk av statsråden uten å gå så langt som å støtte mistillitsforslaget.

Senterpartiets parlamentariske leder Marit Arnstad opplyser Sp stortingsgruppe heller ikke har drøftet forslaget. Etter debatten og Listhaugs beklagelser karakteriserer hun det det som «helt uavklart» om Sp vil stemme for det.