Fredag står et av de viktigste slagene om Krfs fremtid når Agder KrF skal velge 18 delegater til å representere Sørlandet på landsmøtet neste helg.

Til fylkesårsmøtet kommer både partileder Knut Arild Hareide og nestleder Kjell Ingolf Ropstad. De ønsker å lede partiet mot hver sin side, men lederduoen har tatt til orde for at for at hvert fylke må sende såkalte både blå og røde delegater til landsmøtet.