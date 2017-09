Forhåndsstemmene er telt i Oslo

100 valgarbeidere deltok i den manuelle opptellingen.

En stund var det frykt for at resultatet av tellingen av forhåndsstemmene i Oslo kunne bli forsinket som følge av at det ble innført krav om manuell telling. Men kommunen kalte inn ekstramannskaper på valgdagen, og allerede ved 17-tiden mandag var resultatet klart.

Resultatet blir offentliggjort etter at valglokalene stenger kl. 21.

Stemmesedlene skal nå fraktes til Oslo rådhus for å bli telt elektronisk. Dette skjer onsdag 13. september, opplyser valgorganisasjonen.

– Det viktigste er at resultatet vi leverer er korrekt. Vår målsetting har vært å levere et foreløpig resultat fra forhåndsvalget når valglokalene stenger kl. 21.00 i kveld. Det har vi klart, takket være dyktige medarbeidere og en profesjonell valgorganisasjon, sier leder Karina Miller.