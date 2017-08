Støre: Vi holder fast ved den valgkampstrategien vi har lagt

I NRKs meningsmåling publisert tirsdag går Arbeiderpartiet tilbake 4,6 prosentpoeng. Høyre går frem 3,3 prosentpoeng, og er i målingen større enn Arbeiderpartiet.

Høyre får 25,7 prosent, mens Arbeiderpartiet får 24,4.

– Kommer dere til å endre noe som helst? Eller kommer dere til å fortsette som dere har gjort nå?

– Vi holder fast ved den valgkampstrategien vi har lagt. Den kommer til å bli ført med enda sterkere kraft i dagene som kommer, sier Støre til Aftenposten etter statsministerduellen.

Ny sjokkmåling fra NRK: Nå er Høyre større enn Arbeiderpartiet

Vil ha mer lojale velgere

– Målingene varierer. De kommer og går, og de er både på statsminister og partier. Nå har vi gjennom valgkampen lagt frem politikk for 3000 lærere, et omfattende løft for bedre kvalitet i eldreomsorgen, en ambisjon for 300.000 flere jobber på ti år, og vi la frem en omfattende sykehuspakke i dag.

– Vår oppgave nå er å få den politikken ut til velgerne, særlig de som stemte på oss i 2013, at de kjenner igjen Arbeiderpartiet. Vi har lav lojalitet, og vi skal ha den lojaliteten opp. Jeg oppsummerer erfaringene med valgkampen etter 11. september. Vi er ikke ferdige med valgkampen, vi har fortsatt masse å gi, sier Støre.

– Vi kommer til å bli mye større

Også under statsministerduellen tirsdag kveld måtte Ap-lederen svare for de svake målingene.

– Partifolk landet rundt vet at det er valget som gjelder. Og vi kommer til å bli mye større enn vi er nå. Det er mitt ansvar som leder, og jeg har med meg et helt parti på det, sa han.

Statsminister Erna Solberg (H) sa at hun kan være enig med Støre i en ting – at det er 11. september som gjelder.

– Så er det mer underholdende for oss enn på den andre siden for øyeblikket. Men det viktigste nå er å fortelle velgerne hvor vi vil og hva vi skal. Da er det jo gøy med gode målinger, men jeg tar ikke noe på forskudd, sa Solberg.