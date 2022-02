Henrik Asheim er innstilt som Høyres nye nestleder

Henrik Asheim (38) fra Bærum ligger an til å bli ny nestleder i Høyre.

Henrik Asheim er ofte blitt nevnt som en mulig neste leder for Høyre. Nå er han valgt som ny nestleder i partiet.

17. feb. 2022 13:11 Sist oppdatert nå nettopp

Asheim er enstemmig innstilt som Høyres nye nestleder. Det ble avklart etter et møte i partiets valgkomité torsdag.

Han og motkandidaten Nikolai Astrup har i VG forsikret at de ikke vil kjempe om vervet dersom valgkomiteen foretrekker den andre. Det blir altså ingen kampvotering på landsmøtet, som avholdes i starten av april.

Valgkomiteens leder Harald Furre sa på torsdagens pressekonferanse at han har hatt en takknemlig jobb. Det er en ingen fraksjoner eller tegn til maktkamp i partiet, forsikret han.

– Dette er et parti med folk som vil hverandre vel, sa han.

Alt ligger dermed til rette for at Asheim går inn i Høyres arbeidsutvalg, som er partiets ledelse. Der sitter i dag partileder Erna Solberg og nestleder Tina Bru. Lederne for Høyres kvinneforum og Unge Høyre er også der. Og i tillegg velger også landsmøtet to personer som blir medlemmer av utvalget.

– Må ikke forelske oss i virkemidler

Henrik Asheim er fra Bærum og har hatt en rekke verv i partiet siden 2003. Han var leder i Unge Høyre fra 2008–2012. Han har tidligere vært forsknings- og høyere utdanningsminister, ledet finanskomiteen på Stortinget og sittet på Stortinget siden 2013.

– Hvis jeg blir valgt tror jeg det er viktig å dra mye ut og reise. Vi er i opposisjon og skal utforme ny politikk, det betyr at vi skal utvikle politikk om vi skal gå til valg på i 2025 og da må man ut i landet og snakke med folk.

– Hvordan vil velgerne merke at en mann fra Bærum erstatter en mann fra Bærum?

– Jeg tror de færreste av oss er adressen vår, så jeg tror de fleste vil merke at Jan Tore Sanner og jeg er like på noen områder og ulike på andre områder. Og det jeg håper folk vil merke med meg, uten å sette det i kontrast til noe annet er at jeg er en nestleder som kan kommunisere og snakke om politikken på en annen måte enn det noen politikere gjør. Men også at jeg er tilgjengelig og ute i partiet.

På spørsmål om han har visst områder han tar med seg inn i ledelsen peker han på skolepolitikk og økonomien til vanlige folk.

– Er det noen saker du tenker det blir viktig å ha enda mer fokus på fremover for Høyre?

– Et område Høyre åpenbart må ha gode svar på frem til 2025 er klimapolitikk. Vi har dårlig tid. Hva er da et borgerlig, konservativt folkeparti sine svar i disse spørsmålene. Jeg tror ikke Høyre kommer til å endre målene i politikken sin på så mange områder, men virkemidlene må vi ikke forelske oss i. Det er mange ting vi har gjort i regjering som er virkemidler, som kanskje ikke er akkurat det vi skal gjøre neste gang.

– Det blir pekt på at det er lite maktkamp i Høyre. Er det egentlig bra at dere er så enige i Høyre, at dere ikke har noen fløykamper? Hadde det ikke vært sunt med litt brytningstid og kampvoteringer?

– Det er uenighet internt i Høyre om politikk, men heldigvis er vi et parti som ikke bruker mye tid på personkonflikter. Jeg tror det er bra at det er god harmoni i Høyre på personplan.

Henrik Asheim på Stortingets talerstol i fjor høst.

Likestilte nestledere

Asheim tar over vervet som 1. nestleder etter Jan Tore Sanner, som har hatt vervet siden 2008. Da han varslet sin avgang i Aftenposten tidligere i vinter, var han klar på at det var på tide å gi vervet videre.

Tina Bru har vært partiets 2. nestleder i to år, og partiet gjør ingen omrokkeringener. Valgkomiteleder Furre understreket likevel at Asheim ikke går forbi Bru.

– Jan Tore var 1. nestleder, og Henrik går inn som 1. nestleder. Men i praksis er det to likestilte nestledere i Høyres ledelse, sa han.

Stortingsrepresentant Bård Ludvig Thorheim (45) fra Bodø, er også blitt lansert som en distriktskandidat til vervet. Han ble ikke regnet som en reell utfordrer.

Henrik Asheim var Unge Høyre-leder samtidig som Sveinung Rotevatn (V). Her sammen med KrFU-leder Elisabeth Morfjord og Eskil Pedersen fra AUF i 2010.

Asheim er et av navnene som er blitt nevnt når det er blitt spekulert i hvem som skal ta over etter Erna Solberg som partiets leder. Både han og Tina Bru, som allerede er nestleder, er sett på som en ny generasjon med høyrepolitikere som har snakket mye om klima. De driver podkasten «Stortingsrestauranten» sammen med partikollega Peter Frølich.

Bråk om Asheim på hjemmebane

Henrik Asheim leder også lokallaget i hjemkommunen Bærum, en av Høyres største bastioner. Men veien frem til dette vervet var preget av steile fronter, debattinnlegg i lokalavisen Budstikka og et omdiskutert Facebook-innlegg.

Kort til etter at Asheim sa han var lederkandidat, fant daværende leder Siw Wikan ut at hun ville stille på nytt. Ifølge Budstikka begrunnet hun hvorfor i et Facebook-innlegg, som hun senere slettet:

«Å lede Norges største Høyreforening er ingen ’walk in the park’, noe vi smertelig har erfart tidligere. Det krever mye mer enn at det er «kjempegøy», skrev hun.

Antydet at han kanskje ikke burde blitt nominert

Wikan hadde ledet den nominasjonskomiteen som nominerte Asheim på en tredje plass på Akershus Høyres liste før siste stortingsvalg.

I innlegget reflekterte hun også over om det var en riktig prioritering «all den tid det kan synes som om stortingsjobben ikke er nok krevende eller nok spennende». Og hun fortsatte slik:

«Jeg vet at veldig mange av kandidatene ville gitt mye for en tredjeplass og flere var klare for å gjøre den jobben som vi alle forventer av våre stortingsrepresentanter. Imidlertid er det å ta lederverv i lokalforeninger ikke ett av dem ...»

Aftenposten ringte henne torsdag og spurte om hun mener ledervervet i Bærum kan kombineres med å være nestleder i Høyre nasjonalt.

– Jeg står for det jeg sa, men jeg tenker at det må nesten være opp til ham selv hvordan han vil disponere og balansere sin tid, sier Wikan.

På spørsmål om hun nå tror det lokale vervet kan bli et tema på nytt, svarer hun slik:

– Nei, jeg har tillit til at han klarer å disponere tiden sin på en god måte.