Natur og Ungdom-leder fjernet av politiet ved Førdefjorden

Flere aksjonister ble torsdag fjernet av politiet ved Nordic Minings gruveprosjekt ved Førdefjorden. En av dem var Natur og Ungdom-leder Gina Gylver.

For andre dag på rad ble aksjonister fra Natur og Ungdom fjernet av politiet ved Nordic Minings gruveprosjekt ved Førdefjorden. På bildet blir Natur og Ungdoms leder Gina Gylver anholdt av politiet.

NTB

13 minutter siden

Natur og Ungdom-leder Gina Gylver var en av flere aksjonister som ble fjernet fra området torsdag.

Etter over en uke med aksjoner ble aksjonister fra Natur og Ungdom onsdag fjernet av politiet. Lenkeaksjonen fortsatte torsdag, til tross for at politiet dagen før delte ut bøter for 80.000 kroner.

Leder Gina Gylver i Natur og Ungdom er blant dem som torsdag lenket seg fast og var en av elleve som ble fjernet av politiet. Aksjonistene har stanset anleggsarbeidet i ti dager og ber næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) om å komme på banen.

– Nå er det ungdommer og pensjonister som må stanse disse miljøødeleggelsene, noe som egentlig er politikernes ansvar, sier Gylver.

Hun sier Vestre kan sette en stopper for hele prosjektet og stille krav til selskapet om å finne bedre løsninger.

Gylver har fått en bot på 10.000 kroner, men nekter straffskyld. Hun sier de ikke kommer til å gi seg med det første og at de handler i nødverge for å redde Førdefjorden.

– Jeg er klar for å sette meg i lenkene igjen, men håper at næringsminister Vestre stanser prosjektet før jeg må det, Gylver.