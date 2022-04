Klimarapporten roper varsko for 1,5 graders målet. – Vi må endre livene våre, sier klimaministeren

Espen Barth Eide (A) sier at alle vil merke klimapolitikken i årene som kommer. – Vi kan ikke si til folk at dette ordner seg.

Espen Barth Eide og Jonas Gahr Støre har en stor klimautfordring fremfor seg. Eide sier dagens politikk ikke er nok til å nå klimamålene.

11 minutter siden

Målet om å begrense den globale oppvarmingen til maks 1,5 grader henger i en svært tynn tråd. Det slår FNs klimapanel fast i sin siste rapport, som ble publisert mandag.

– Det er nå eller aldri om man vil begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Uten umiddelbare og store utslippsreduksjoner i alle sektorer, vil det ikke være mulig, sier Jim Skea. Han er en av lederne for gruppen som har laget rapporten.

Klimaminister Espen Barth Eide sier rapporten er så alvorlig fordi den peker på at vi er mye nærmere 1,5 grader global oppvarming enn vi før har trodd.

– Dette er veldig, veldig alvorlig. Dette er en skikkelig wake-up call om at man må få fart på klimapolitikken.

Det er Eide selv som er ansvarlig for dette politikkområdet i regjeringen. Han sier at dagens politikk ikke er nok for å nå målet.

– Vi har ikke alle svarene listet opp nå.

Ifølge rapporten er det de siste årene blitt lettere og billigere å ta i bruk fossilfrie løsninger som kutter utslipp. Likevel sier Eide at det er viktig ikke å gi et inntrykk av at klimakrisen kommer til å ordne seg av den grunn.

– Alle kommer til å merke noe. Vi må endre livene våre. Vi kan gjerne endre det til noe bedre, sunnere og renere, men det må endres. Og det blir ikke likt som i dag.

Fakta Hvilken klimarapport er dette? IPCC er navnet på FNs klimapanel. IPCC driver ikke egen forskning, men utarbeider rapporter som sammenfatter og vurderer den best tilgjengelige kunnskapen om klimaet. Siden etableringen i 1988 har IPCC utgitt fem såkalte hovedrapporter. Disse skal gi et mest mulig komplett bilde av kunnskapen om klimasystemet, klimaendringer, konsekvenser av disse endringene, og tiltak for å begrense dem. Denne rapporten er tredje del av IPCC sjette hovedrapport. Fjerde og siste del kommer i andre del av 2022. Vis mer

SV: Viser at vi må stanse all ny leting etter olje og gass

Ifølge SV-leder Audun Lysbakken trenger vi ikke mer kunnskap for å bekjempe klimakrisen, men handling.

– Denne rapporten viser at vi må handle nå. Helst i går. Det er så mye vi kan gjøre for å bekjempe klimakrisen, skriver han til Aftenposten.

Han sier at regjeringen nå må vise at de ta dette på alvor og levere statsbudsjetter med store kutt de neste årene.

– Dette sier med all mulig tydelighet hvor viktig de neste årene er. Her har vi en smørbrødliste med tiltak, og de må vi gjennomføre nå.

– I tillegg er vi helt nødt til å stanse all ny leting etter olje og gass, skriver han videre.

– For svake tiltak

Elin Lerum Boasson er professor på UiO og forsker på Cicero. Hun er en av hovedforfatterne av kapittelet om klimapolitikk.

– Aldri før har verdens land gjort mer for å ned klimaforurensingen. Tiltakene er likevel for få og svake til å hindre global vekst i utslippene. Men hadde det ikke vært for all klimapolitikken ville utslippene være mye høyere, sier hun i en pressemelding fra Cicero.

Hun viser til at de fleste av verdens land nå har en aktiv klimapolitikk, og at mange land lykkes med å kutte utslipp.

– Dette gjelder både EU som helhet og Norges naboland Danmark og Sverige.

Ett av Norges viktigste klimatiltak har vært CO₂-avgift. Boasson sier at dette er effektivt, men at det ikke alene er nok. Hun sier det også må innføres virkemiddelpakker etter hvert som man forstår de ulike landenes egne utfordringer.

– Det er heller ikke nok å innføre nye klimapolitiske virkemidler. Vi må også ta høyde for at eksisterende, offentlige regler som er utformet for helt andre formål (som økonomisk vekst og sosial utjevning), kanskje må endres, sier Boasson.

– Trenger mer drastiske tiltak

Miljødirektoratet står bak rapporten «Klimakur 2030», som kom for to år siden. Der utredet de tiltak som må til for å redusere utslippene i ikke-kvotepliktig sektor med 50 prosent innen 2030. Den nåværende regjeringen har tatt med seg noen av disse anbefalingene i sin politikk, men ikke alle.

Direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro, sier rapporten viser at det er på tide med handling.

– Vi har svært kort tid på oss før utslippskurven for verden må peke nedover. Anstrengelsene våre så langt er ikke nok. Mer drastiske klimatiltak og virkemidler kreves. Det vil koste, men prisen for å la være er mye høyere, sier hun.