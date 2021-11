Flere kommuner varsler strengere tiltak: – Vi har hatt møter med Oslo og alle kommunene i Viken

Torsdag sa helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) at kommuner med økt koronasmitte ikke må nøle med å innføre strengere tiltak. Flere kommuner tar henne på ordet.

Flere steder i landet er koronasmitten på vei full fart oppover. Det er foreløpig meldt om 6943 tilfeller av covid-19 i forrige uke, som er en oppgang på 58 prosent fra uken før. Også antall innleggelser økte.

Det skriver Folkehelseinstituttet i sin ukesrapport.

– Høy smitte over tid fører til flere syke og større press på kommunenes helsetjeneste. Derfor er det veldig viktig at kommuner med koronautbrudd ikke nøler med å ta grep og innføre lokale tiltak, sa helseminister Ingvild Kjerkol etter et møte med koronautsatte kommuner, torsdag.

I mange kommuner og storbyer er det den siste tiden satt nye rekorder i antall koronatilfeller på ett døgn.

– Regjeringen følger situasjonen nøye. Det er ikke behov for nasjonale tiltak, men det er på tide å brette opp ermene igjen, sa Kjerkol.

Helsedirektoratet og FHI sendte torsdag ut et brev til alle landets kommuner. I brevet kommer de med en rekke råd.

Hva med Oslo og Viken?

– Hvilke tiltak vil det kunne være snakk om for Oslo og kommunene i Viken?

– Vi har hatt møter med Oslo og alle kommunene i Viken. Her diskuterer vi de samme tiltakene som vi listet opp i brevet som gikk ut til kommunene i går. Hold avstand, gjerne én meter. Vurder bruk av munnbind der avstand ikke er mulig. Vurder innføring av hjemmekontor. Og reduser antall nærkontakter. Og viktigst, hold deg hjemme dersom du er syk, og test deg.

Det sier Frode Forland. Han er fagdirektør i FHI.

– Dette er fem punkter alle kan kommunisere, og som vi anbefaler i kommuner med økende smittepress og kapasitetsutfordringer i helsetjenesten, sier han.

Så langt er det i kommuner lenger nord i landet som har tatt tak.

Fakta Helsedirektoratet og FHIs råd til kommunene Hold avstand til andre der det er mulig i det offentlige rom, gjerne én meter

Vurder bruk av munnbind hvis det ikke er mulig å holde minst en meters avstand innendørs i det offentlige rom

Vurder bruk av hjemmekontor når det er mulig

Reduser antallet nærkontakter

Hold deg hjemme om du er syk med nyoppståtte luftveissymptomer – og test deg. Vis mer

Kommunedirektør Morten Wolden truer med kraftigere tiltak i Trondheim.

Truer med strengere tiltak i Trondheim

Blant dem er kommunene Tromsø og Trondheim. De avholdt pressekonferanser om koronasituasjonen i kommunene, fredag. I Trondheim er det registrert 209 nye smittetilfeller siste døgn.

– Vi har dessverre hatt en kraftig smitteøkning i Trondheim de siste ukene, sa kommunedirektør Morten Wolden.

Kommunen har blant annet anbefalt munnbind i kollektivtransporten. Men bare 5–10 prosent følger dette rådet, ifølge Wolden.

– Det er for dårlig, og vi er skuffet. Vi har greid oss hittil gjennom at hver enkelt har tatt ansvar, og at kommunen og næringslivet har stått sammen. Jeg anmoder sterkt om at man følger anbefalingene, sa Wolden.

Nå truer kommunen med kraftigere tiltak, dersom smittesituasjonen og etterlevelsen ikke blir bedre.

«Hardere til verks» i Tromsø

I Tromsø går de ett skritt lenger.

Der er det registrert ny smitterekord med 101 nye tilfeller siste døgn.

Fredag sa varaordfører Marlene Berntsen Bråthen at anbefalingene ikke har hatt ønsket effekt. Derfor må de gå «hardere til verks».

Kommunen innfører krav om munnbind der man ikke kan holde avstand til andre. Det gjelder også på kollektivtransport og på serveringssteder. I tillegg innføres det krav om hjemmekontor og krav om bordservering på serveringssteder.

Det blir også innført krav om at private arrangementer på offentlig sted skal ha en antallsbegrensning på maksimalt 100 personer.

Tiltakene trer i kraft gjennom forskrift fra og med tirsdag neste uke. Forskriften skal da godkjennes i et ekstraordinært kommunestyremøte.

Fra råd til forskrift

Ifølge Forland har Tromsø vært i tett dialog med FHI de siste ukene.

– De har sett an situasjonen en god stund, og ser at de ikke har fått ønsket effekt. Når anbefalinger og råd ikke hjelper, må man forskriftsfeste det. Det gir en helt annen mulighet til å føre kontroll, og sikre etterlevelse.

– Men hvorfor venter Tromsø til neste uke med å stramme inn?

– De har tenkt å innføre en forskrift. Da må næringslivet og andre berørte få tid til å omstille seg. De må forberede seg på å avlyse ting, innføre restriksjoner og på en rekke andre ting som påvirker hele samfunnet. Det er en god skikk å varsle i tide. Dessuten er de fleste tiltakene de nå skal forskriftsfeste allerede råd og anbefalinger, sier Forland.