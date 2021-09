Sp-topp om SV-exiten: – Skuffende

Parlamentarisk nestleder Kjersti Toppe

Kjersti Toppe mener Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke kommer utenom SV i Stortinget og er skuffet over bruddet på Hurdalssjøen.

29. sep. 2021 14:56 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

Onsdag ble det klart at SV ikke vil gå inn i regjeringsforhandlinger med Arbeiderpartiet og Senterpartiet og forlater Hurdalsjøen Hotell. Parlamentarisk nestleder i Sp Kjersti Toppe har hele tiden håpet på at SV ville bli med.

– Jeg mener det var skuffende at SV ikke mener det er grunnlag for en rødgrønn regjering. Jeg hadde håpet på en flertallsregjering med SV. Vi kommer ikke utenom SV i Stortinget uansett, og i mange saker er SV og Sp på linje, skriver Kjersti Toppe i en SMS til Aftenposten.

SV-leder Audun Lysbakken har gjort det klart at han heller ikke vil bli et støtteparti for Støres regjering eller ha bindinger til den.

– Jeg mener vi fortsatt må ha god dialog og samarbeid med SV, sier Toppe.

Toppe har også tidligere hevdet at de kan finne sammen i helsesaker.

Partiet gikk til valg på en «Ap-Sp-basert regjering». Toppe har tidligere hevdet at denne formuleringen ikke utelukket SV.

Også Sp-nestor Per Olaf Lundteigen mener det beste ville vært en flertallsregjering.

– Når det nå ikke gikk, må vi satse på at vi får til en regjeringserklæring som vekker begeistring i begge regjeringspartiene, sier Lundteigen til VG.