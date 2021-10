Bekreftet: Disse fire blir med på Vedums lag i regjering

Marit Arnstad (t.v.) har bekreftet at hun forblir på Stortinget, mens nestlederne Anne Beate Tvinnereim og Ola Borten Moe går inn i regjering sammen med Trygve Slagsvold Vedum.

Nestleder Ola Borten Moe, Emilie Mehl, Anne Beate Tvinnereim og KS-sjef Bjørn Arild Gram blir statsråder for Sp i Støres regjering. Det får Aftenposten bekreftet tirsdag kveld.

12. okt. 2021 23:03 Sist oppdatert nå nettopp

Begge Sps nestledere blir statsråder i den nye regjeringen. Det får Aftenposten bekreftet av en informert kilde tirsdag kveld.

2. nestleder Anne Beate Tvinnereim går etter eget ønske inn som bistandsminister. 1. nestleder Ola Borten Moe blir også statsråd, men Aftenposten har ikke fått bekreftet hvilken post han får. Etter det vi kjenner til, blir han neppe forsvarsminister, slik noen har antydet.

Bjørn Arild Gram, som nå er styreleder i KS, blir etter det Aftenposten kjenner til ny kommunalminister.

Emilie Mehl, som har vært medlem av utenrikskomiteen på Stortinget, skal også inn i regjeringen, uvisst i hvilken post.

Partileder Trygve Slagsvold Vedum går inn som finansminister. Dette har også DN og VG fått bekreftet.

Mange har omtalt det som sikkert at Sps finanspolitiske talsmann Sigbjørn Gjelsvik skal inn i regjeringen. Ifølge kilden ønsker Vedum i stedet at han skal forbli på Stortinget.

Sp får ifølge kilden åtte statsråder i Støres regjering, mens Ap får 11.

Kilden opplyser at dette var situasjonen søndag kveld da Støre skal ha ringt til flere kandidater. Mandag opplyste han at ingen hadde sagt nei så langt.

Aftenposten får også bekreftet at fylkesråd i Viken, Tonje Brenna, går inn i regjering for Ap. Det lå også søndag an til at Espen Barth Eide blir klima- og miljøminister, mens Anniken Huitfeldt blir utenriksminister. Disse opplysningene har også flere andre medier fått bekreftet.