Dette vet vi om Støres nye regjering

Marit Arnstad (t.v.) har bekreftet at hun forblir på Stortinget, mens nestlederne Anne Beate Tvinnereim og Ola Borten Moe går inn i regjering sammen med Trygve Slagsvold Vedum.

Sandra Borch blir ny landbruks- og matminister, mens Ola Borten Moe blir forsknings- og høyere utdanningsminister. Sp-veteranen Odd Roger Enoksen går inn som forsvarsminister. Det får Aftenposten bekreftet onsdag kveld.

12. okt. 2021 23:03 Sist oppdatert nå nettopp

Odd Roger Enoksen har vært statsråd i to tidligere regjeringer og har tidligere vært leder for Sp. Han er fra Nordland og er i dag leder for Andøya Space Center. Han var kommunalminister i Bondeviks første regjering og olje- og energiminister i Stoltenbergs andre regjering. Han ledet Senterpartiet fra 1999 til 2003.

Aftenposten har tidligere fått bekreftet at begge Sps nestledere blir statsråder i den nye regjeringen.