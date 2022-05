Jonas Gahr Støre deltok i id-feiringen på Rådhusplassen

Muslimer over hele verden feirer mandag og tirsdag id for å markere avslutningen av ramadan. På plass under høytidsmarkeringen i Oslo var Jonas Gahr Støre.

fullskjerm neste Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) under id-markeringen på Rådhusplassen i Oslo mandag. 1 av 6 Foto: Javad Parsa / NTB

Ramadan er den niende måneden i den islamske kalenderen og islams fastemåned. Mandag begynte feiringen av id al-fitr, muslimenes største høytid, for å markere slutten på fasten som startet 1. april.

Høytiden, som foregår mandag og tirsdag, ble blant annet markert med en feiring på Rådhusplassen i Oslo. Til stede var flere hundre mennesker, blant andre statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) som holdt en appell til dem som var til stede.