– Det er ikke behov for et KrF som er for selvbestemt abort

Abort sto sentralt da Ida Lindtveit Røse (30) ble valgt til ny nestleder i KrF lørdag. Nå frykter verdikonservative KrF-ere at kjernevelgere vil forlate partiet.

Ragnhild Aadland Høen i fylkesstyret i Oslo KrF er dypt bekymret for KrFs fremtid etter utfallet av lørdagens nestledervalg i KrF.

22.04.2023 21:03

Det varte og rakk før tellekorpset på KrFs landsmøte gjorde seg ferdig. Det var en nervøs og spent stemning blant delegatene på Hamar.

Men til slutt var det klart: Ida Lindtveit Røse fra Viken vant nestleder-thrilleren. Stemningen var utløst.

160 delegater svarte med stående og langvarig applaus.

Nå gjaldt det å stå sammen.

Men mange KrF- ere er lei seg og skuffet over utfallet av voteringen.

For mange i partiet var valget av verdiliberale Røse, og vrakingen av verdikonservative Jorunn Gleditsch Lossius, et frempek på hvilken retning KrF skal gå.

Røse oppfattes av mange i KrF som den fremste representanten i partiet for dem som går inn for selvbestemt abort.

Mange tipper Ida Lindtveit Røse som ny partileder når dagens partileder Olaug Bollestad (61) takker av.

Den andre og sittende nestlederen, Dag-Inge Ulstein, takket nei til ledervervet da han ble pekt på av flere i 2021.

KrFs nye partiledelse, f.v. leder Olaug Bollestad, nestlederne Ida Lindtveit Røse og Dag-Inge Ulstein.

– Syltynn partiledelse

Styremedlem i KrFs fylkeslag i Oslo, Ragnhild Aadland Høen, frykter for KrFs fremtid.

– Jeg er redd mange nå føler seg sviktet og ikke vil føle seg hjemme i KrF. Mange på grasrota vil oppleve at de ikke er representert i ledelsen av partiet. Jeg frykter også at det kan bli vanskelig å få folk til å stille på lister for KrF.

Høen mener det er et kjempeproblem for KrF at hele dagens partiledelsen slår ring om dagens abortlov. Bollestad slo i et intervju med Aftenposten denne uken ring om abortloven. Ulstein har ikke uttalt seg kritisk til den norske abortloven.

– Vi har fått en syltynn ledelse, sier hun.

– Vil du forlate partiet?

Høen trekker pusten, og signaliserer et langt svar:

– Jeg tror mange i KrFs grunnfjell nå har vært naive. Mange av dem kommer til å bli overrasket over hvor fort politikken og retorikken til KrF nå kan bli endret.

Høen går to år frem i tid:

– På landsmøtet i 2025 kan vi fort få et stortingsprogram der selvbestemt abort innen 12. uke er tatt inn. Ledelsen vil selge det inn som et konservativt standpunkt. Fordi på det tidspunktet vil Norge ha fått en ny abortlov som tillater abort innen 18 uker, sier Høen.

– Det er da de mister meg, og mange andre. Dette er alvorlig. Dette vil bryte med det kristne menneskesynet, at alle har en ukrenkelig rett til å leve, helt fra unnfangelsen. Det prinsippet går vi vekk fra, hvis vi sier ja til selvbestemt abort. Det vil være absurd.

Høen tror Bollestad kanskje ikke fortsetter veldig lenge som partileder. Hun oppfatter heller ikke at Ulstein er motivert til å ta over.

– Så veien er åpnet for Ida som partileder. Det forsterkes av at dette landsmøtet har vedtatt en liberalt innstilt valgkomité, som kommer til å innstille på en liberal ny leder i 2025, dersom det blir aktuelt.

– Hvis Ida blir valgt til partileder og vi får et partiprogram som sier ja til fri abort, da er det over. Da er ikke KrF mitt parti lenger, sier Høen.

KrF kan ikke bli likt av «alle»

Verdikonservative KrF-ere er opptatt av at det endrede synet på abort i KrF er en illustrasjon på et større bilde.

KrF falt under sperregrensen i siste valg, og har falt på målingene siden.

Høen sier det er to «løsninger» på dette som nå diskuteres i KrF.

De verdiorienterte vil ha et KrF som blir tydelig på sakene som gjør KrF annerledes, som skiller KrF fra de andre partiene.

De mer liberale som mener KrF er for sært og smalt, vil ha et mer sekulært KrF, som er mer likt andre partier.

– Det var det siste Knut Arild Hareide prøvde på. Og det gikk jo ikke, sier Høen som var kommunikasjonsrådgiver for Hareide.

– Vi fikk Knut Arild inn i sommerkoseprogrammene på TV og i Nytt på nytt, slik at alle skulle bli kjent med den fine og smarte fyren, som Knut Arild er. Det førte til at han ble godt likt av folk flest. Men det ga ikke flere stemmer.

– Også Olaug er koselig og godt likt. Men hjelper det? Gir det oss stemmer? Nei.

Høen sier målet ikke kan være å bli godt likt av «målgruppen alle», slik de liberale i KrF ønsker. Det er en dødslinje.

Fakta KrF og abort Kampen for det ufødte liv har vært en av KrFs viktigste saker siden partiet ble stiftet i 1933.

KrF er det eneste partiet på Stortinget i dag som har et parti program som ikke aksepterer selvbestemt abort.

Partileder Olaug Bollestad sier hun i dag aksepterer abortloven, og at slaget nå står om å hindre at abortgrensen utvides fra dagens 12. svangerskapsuke.

Det sentrale partiapparatet og store deler av tillitsmannssjiktet i partiet er – riktignok motvillig – for å akseptere prinsippet om selvbestemt abort frem til uke 12.

Det er motstand mot dette blant tillitsvalgte og velgere i KrF-bastionene i Agder og på Sørvestlandet. Vis mer

Oldebarnet til Lavik bekymret

Stian Lavik er kommunestyremedlem for KrF i Alvær kommune. Han er også oldebarnet til Nils Lavik, en av KrFs stiftere.

KrF ble stiftet i 1933 blant annet fordi «det var så mykje gudløyse i samfunnet», som Nils Lavik uttrykte det. Lavik var KrFs første stortingsrepresentant og er den lengst sittende KrF-leder. Han ledet KrF fra 1938 til 1951.

Stian Lavik er bekymret for utviklingen i partiet etter vrakingen av Lossius.

– Jeg er bekymret for at partiet nå beveger seg bort fra grasrota i partiet.

Han sier han har mye godt å si om Røse.

– Hun har mye å bidra med, men jeg hadde håpet på at Lossius, som hadde et tydelig standpunkt i så viktig verdisak som abortspørsmålet, hadde vunnet. Det hadde vært bedre for partiet, og vært mer i samsvar med det medlemmene og velgerne står for.

Han advarer mot at det nå innledes en prosess i partiet, der et blir en formalisering av et ja til abortloven også partiprogrammet.

Vil kjempe mot ja til abort i programmet

Sentralstyremedlem i KrF, Magne Supphellen, fra Vestland fylke, som stilte benkeforslag på Lossius, er også skuffet over at Lossius tapte duellen.

– Jeg er skuffet, men nå må vi gå videre og forsøke å lage kompromiss som favner bredt i verdisaker. Vi må gjøre det beste ut av det, sier Supphellen, som er professor i markedsøkonomi.

Magne Supphellen, sentralstyremedlem i KrF

Supphellen er tydelig på at hele partiledelsen, Røse inkludert, må forholde seg til partiprogrammet.

– Det må hun levere på. Så blir det sikkert en prosess rundt abortspørsmålet frem til nytt program i 2025. Det er en prosess som ikke partiledelsen skal styre selv, der er også sentralstyret involvert. Det har jeg som intensjon å bidra til.