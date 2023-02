Sp-topp: Regjeringen vurderer å forby tobakk for fremtidige generasjoner

Regjeringen vurderer ifølge VG å nekte fremtidens nordmenn å kjøpe tobakk – livet ut. De har også diskutert å forby snus med tilsatt smak, ifølge avisen.

Stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson for Senterpartiet, Hans Inge Myrvold, hevder regjeringen vurderer å forby tobakk for fremtidige generasjoner.

23.02.2023 19:41

Forbud mot tobakk for fremtidige generasjoner.

Dette er noe regjeringen vurderer, ifølge stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson for Senterpartiet, Hans Inge Myrvold. Det skriver VG.

Det blir også vurdert å forby snus med tilsatt smak, sier han til avisen.

Kommer forslag til våren

Regjeringen jobber nå med å stramme inn norsk tobakkspolitikk, ifølge Myhrvold. Forslagene kan komme allerede til våren.

Regjeringen har ikke bekreftet dette overfor VG.

Helse- og omsorgsdepartementet har så langt ikke besvart Aftenpostens henvendelser.

Eventuelle forslag blir lagt frem i en folkehelsemelding som kommer til våren. Det skriver statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap) i en e-post til VG.

Ifølge Myhrvold diskuterer regjeringspartiene å forby fremtidige generasjoner å kjøpe tobakk. I New Zealand har de valgt å forby alle som er født etter 2008 å kjøpe røyk eller andre tobakksprodukter i fremtiden.

Sps Geir Pollestad er sterkt kritisk til et slikt forslag.

– Det er uaktuelt for Senterpartiets stortingsgruppe å gå inn for noe forbud mot snus og tobakk, sier han til VG.

– Helse-Taliban

Bård Hoksrud fra Frp sitter i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Han er opprørt over det som kommer frem.

Hoksrud omtaler regjeringen som et slags «helse-Taliban», altså at de presser deres vilje på folk.

– Vi har et veldig strengt regelverk i dag med 18-årsgrense og mye avgifter. Alle er enige i at det ikke er så smart og røyke, men det må være lov hvis man vil. Dette er typisk overformynderi som mange kommer med, sier Hoksrud.

Han minner om at antall røykere stadig går nedover, og at det er få unge som i dag røyker. Han mener det er bedre å bruke informasjon enn forbud for å fortsette denne trenden.

– Vi ønsker å gi folk frihet, men det fører med seg ansvar. Det må være lov å ta lov å ta valg ikke alle er enige i, sier Hoksrud.