Solberg ble stilt til veggs om habilitetsspørsmål

Partiledere ble grillet om sommerens politiske skandaler.

Publisert: 18.08.2023 00:15

Partilederdebatten i Arendal startet med en grilling av partilederne om tillit og flere skandaler.

Debatten er på mange måter startskuddet for valgkampen før høstens kommunevalg. Hovedtemaene for kvelden er eldreomsorg, klima og økonomi. I tillegg skal det være en rekke partilederdueller om ulike temaer.

Erna Solberg (H) var først ut med en helt dagfersk sak om habilitet.

Hun ble grillet av debattlederne etter Dagens Næringslivs sak torsdag om at hennes ektemann, Sindre Finnes, laget en liste over styremedlemmer i offentlige eide virksomheter han ville vrake. Han ville «blir kvitt de sosialdemokratiske nettverk». Finnes brukte til dels sterke karakteristikker, som at Statnett-sjefen var «i nettverket til Stoltenberg og inkompetent».

Dette gjorde han i 2013, rett før valget da Solberg-regjeingen gikk på.

– Det er ikke klokt nødvendigvis å lage lange lister og beskrive folk, sa Solberg i debatten.

– Det er lov for en person som er gift med en partileder, å komme med innspill til politikk og navn. Men det var ikke nødvengivs klokt å lage et notat om det, sa Solberg.

– Sindre Finnes er en selvstendig mann. Jeg er grådig glad i ham, sa hun også.

Ifølge DN hadde Thorhild Widvey (H) laget en lang liste med navn over mulige kandidater til statlige styrer før hun tiltrådte som kulturminister i Solberg-regjeringen. Ifølge DN inkluderte listen milliardærer, bekjente, forretningskontakter, partikolleger og personer som donerte penger til Høyre før 2013-valget.

Hun sendte listen til ektemannen Osvald Bjelland, som da var administrerende direktør i rådgivningsselskapet Xynteo.

DN har funnet 17 navn på listen som fikk styreverv i statlig eide virksomheter i Solbergs tid som statsminister.

Solberg forsvarte utnevnelsene hennes regjering stod for.

- Jeg har utnevnt folk fordi de er profesjonelle, svarte Solberg.

- Mest av alt ha jeg utnevnt folk fordi de har kunnskap og kompetanse, sa Solberg.

Hun la til at hun også hadde lagt vekt på å utnevne flere kvinner og flere folk fra utenfor Oslo.

Støre grillet om statsråder

Videre ble Ap-leder Jonas Gahr Støre grillet om habilitetssakene som Tonje Brenna og Anette Trettebergstuen har hatt.

Brenna har beklaget at hun har brutt habilitetsreglene, men Ap-nestlederen fortsetter som kunnskapsminister. Kulturminister Trettebergstuen trakk seg.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum fikk spørsmål om sin nestleder og forsknings- og høyere utdanningsminister Borten Moe. Hans avgang var knyttet til aksjehandling, som igjen gjorde ham inhabil uten at han erklærte seg som det.

Fakta Dette er partilederduellene på debatten Rødt vs. Venstre om private i omsorgssektoren Sp vs. Frp om distrikt Ap vs. MDG om klima og sluttdato for petroleumssektoren SV vs. KrF om gratis SFO AP vs. H om eiendomsskatt Vis mer

Bollestad: – Til og med jeg blir liten i systemet

Det første hovedtema i debatten var eldreomsorg. Det ble vist til flere saker i mediene som har avslørt svikt i eldreomsorgen.

– Det er ledelsen som svikter, for dårlig kompetanse, for dårlig bemanning. Alt dette må vi gjøre noe med, sa Høyre-leder Erna Solberg.

Hun viste til at den viktigste saken for Høyre i neste periode er «flere kvalifiserte hender».

Frp-leder Sylvi Listhaug vil ha et eldreforlik og viste til barnehageforliket mellom Frp og SV for 20 år siden. Hun viste til Frps ønske om statlig finansiert eldreomsorg.

– Sånn skal vi ikke ha det, sa statsminister Støre om avsløringene.

Også han pekte på at det trengs flere kvalifiserte fagfolk.

Olaug Bollestad mener systemet må endres.

– Til og med jeg blir liten i dette systemet. Vi må evne å lage en omsorg hvor systemet passer til den som er gammel, og ikke at den gamle skal passe inn i systemet.

SV-leder Kirsti Bergstø pekte på konkurranseutsetting av velferdstjenester som det største problemet.

En klimaaktivist ble båret ut av salen på kulturhuset i Arendal. Vis mer

Klimaaktivist ble båret ut

I år som i fjor hadde klimaaktivister kommet seg inn på debatten. En ropende aktivist kunne høres i bakgrunnen under den direktesendte partilederdebatten på NRK torsdag kveld. Debatten fortsatte uten avbrudd.

Aktivisten ropte ut et klimabudskap. Han holdt også opp et banner. Etter kort tid ble han eskortert ut av politiet.

NRK oppfordret i forkant av debatten publikum til å ikke aksjonere og ba folk om å forholde seg i ro og late som ingenting dersom noe skjedde.

Debatten om klima handlet i stor grad om elektrifiseringen av Melkøya. Fem av ni parti er i mot elektrifisering.

Sylvi Listhaug (Frp) kalte samtlige partier sin klimapolitikk for symbolsk.

Kirsti Bergstø (SV), Guri Melby (V) og Olaug Bollestad (Krf) mente alle at regjeringen har brutt med et vedtak på Stortinget. Det handler om at man skulle undersøke mulighetene for karbonfangst og lagring på Melkøya, i steden for elektrifisering.