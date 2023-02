– Hvis vi skal ha produksjon i Norge, så må Vedum handle nå

Under pandemien hyllet statsminister Erna Solberg (H) og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum munnbind-produsenten Innovern. Nå taper bedriften mot Kina og trues av konkurs.

07.02.2023 23:53

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum sa nylig i et intervju med Aftenposten at forsvar, politi, mat- og helseberedskap må prioriteres høyere:

– Koronaen lærte oss at vi var for sårbare og manglet medisiner og munnbind. Fremover må vi bruke mer penger på større lager for medisin og utstyr, sa han.

