KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad deler sommeren mellom storbyferie og opptredenene på sommerstevner. Sist uke var han «på hjemmebane» i Sarons dal.

–Å vise frem sin tro blir sett på som å gå over streken, var Ropstads melding til stevnedeltagere i Kvinesdal, ifølge avisen Dagen.

Ropstads bekymringer deles av mange i et av KrFs kjerneområder.

KrF-lederen nevnte to konkrete ting som han mener viser at det går i gal retning:

Det kristne skolelaget i Sirdal som fikk møtenekt. Elevene ville møtes til andakt et friminutt annenhver uke. De fikk til slutt ja til møte, men fikk ikke servere boller fordi det kunne trekke for mye folk.

Arendalsuka der kristne organisasjoner får delta, men ikke skulle få misjonere. Arendalsuka snudde etter massive protester fra kristenfolket.

– Det siste var et merkelig vedtak, fordi alle andre organisasjoner kommer jo dit for å presentere seg og verve medlemmer, sier KrF-lederen der vi møter ham i en skyggefull gressbakke i Frognerparken, et steinkast fra Frognerbadet der familien er parkert.

– Mener du det er vanskeligere å stå frem som personlig kristen i dag enn det var tidligere?

– Det er i alle fall vanskeligere å stå frem som religiøs. De som har det vanskeligst, er nok de som går med hijab der troen er synlig, forklarer han og legger til:

– Det begynner å ligne et systematisk problem. Å vise frem sin tro blir sett på som noe litt på kanten.

Berøringsangst overfor religion

Barne- og familieministeren mener at trosfrihet og ytringsfrihet henger sammen. Uten det ene får du ikke det andre.

– Men det betyr også at de som deltar i debatten, må tåle å bli motsagt, legger han til.

Han kritiserer det han kaller berøringsangst overfor religion:

– Dersom du er trygg på egen tro og egen kulturarv, så er det lettere å møte andre religioner. Det er frykten for å gjøre noe galt som gjør at en rektor sier nei til et skolelag eller en skolegudstjeneste. Vi skal liksom være nøytrale, vi skal ikke ta stilling, sier han og understreker at det ikke er noe som er nøytralt.

– Regjeringen har slått fast i den foreslåtte trossamfunnsloven vi la frem i juni, at vi ikke ønsker et livssynsnøytralt samfunn, men et livssynsåpent samfunn, understreker han.

Monica Stromdahl

Under sperregrensen

KrF må tilbake til oktober 2018 for å finne sist partiet var over sperregrensen på 4 prosent på Poll of Polls gjennomsnitt av månedlige målinger.

– Når du løfter frem disse spørsmålene, er det for å blankpusse KrFs kristne profil?

– Jeg trekker det frem fordi dette er det jeg mener er en viktig del av et liberalt samfunn, kontrer han.

KrF-lederen sier han har klokkertro på at partiet kommer over sperregrensen ved valget i 2021. Det begrunner han med at velgerne i 2017 ikke visste hva en stemme til KrF ville bety. I fjor høst tok partiet sitt veivalg og gikk inn i Solberg-regjeringen.

Gjenreise KrF vil ta tid

Ropstad snakker seg varm i skyggen om at han mener det i Norge er plass til et verdiparti på godt over 4 prosent.

– Jeg tror at det vil ta tid. Det er det kjedelige svaret, sier han og peker på at det er ansatt ny generalsekretær i KrF som skal bygge organisasjonen.

– I fjor var alle opptatt av hva vi var uenig om, nå skal vi skape et nytt team, sier han.

Det er de som har stemt KrF, men som forlot partiet etter veivalget mellom venstre og høyre, han har størst tro på skal kunne vende tilbake. I tillegg velgere som kanskje satt på gjerdet i 2017.

– Nå har KrF fått en tydelig retning. Vi har fått gjennomslag for viktige KrF-saker og er gjenkjennelig på områder som landbruks- og distriktspolitikk, familiepolitikk, eldreomsorg, bistand og klima. Jeg har løftet frem EØS- avtalen. På Rød-grønn side råder det kaos, der SV, Sp og Rødt sammen med halve fagbevegelsen er imot avtalen som er så viktig for norsk næringsliv, sier han.