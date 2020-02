Tre uker etter at han ble samferdselsminister i Erna Solbergs regjering, sto Knut Arild Hareide i går fortsatt uten politisk rådgiver.

Men flere kilder i partiet ga lørdag uttrykk for at en ny rådgiver vil være på plass i løpet av svært kort tid. Partileder Kjell Ingolf Ropstad og Hareide er blitt enige.

Stig-Øyvind Blystad er kommunikasjonsrådgiver og politisk rådgiver for utenrikskomiteen i KrFs stortingsgruppe. Han er utdannet teolog og har bl.a. jobbet som journalist i avisen Vårt Land.

Politisk kluss i kaballeggingen

Årsaken til at det har gått så lang tid med å få en rådgiver på plass, skal være at partileder Ropstad har satt foten ned for et par kandidater Hareide har ønsket. Det opplyser KrF-kilder til Aftenposten.

Hareide og Ropstad sto som kjent på hver sin side i det vanskelige veivalget KrF foretok høsten 2018. Hareide ville samarbeide med Ap og Sp, mens Ropstad ville føre KrF inn i regjeringen der Frp den gang satt.

Hareide skal ikke ha ønsket rådgiverkandidater foreslått av partiledelsen med Kjell Ingolf Ropstad i spissen.

De to har vært enige om en kandidat, som takket nei til jobben. Vårt Land og Dagens Næringsliv skrev om dette i går.

Fakta: KrFs vanskelige veivalg KrF bør gå i regjering med Ap og Sp. Det forslaget fra daværende KrF-leder Knut Arild Hareide kom overraskende på mange høsten 2018. De to nestlederne Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad var uenige med egen partileder. De mente KrF i stedet burde gå inn i en regjering med Frp. KrF gikk i 2017 til valg på et løfte om ikke å gå i regjering med Frp. Etter en omfattende intern debatt, gikk et knapt flertall på et ekstraordinært landsmøte i partiet mot Hareide i november 2018. Ropstads og Bollestads linje vant. KrF innledet regjeringsforhandlinger med Frp, Høyre og Venstre på Granavolden i januar i fjor. Et knapt flertall i KrFs landsstyre ga sin tilslutning til plattformen og KrF gikk inn i regjeringen. Knut Arild Hareide gikk da av som leder. Etter at Frp forlot regjeringen i januar i år, valgte Hareide å si ja til å bli samferdselsminister.

Får ny mannlig rådgiver

Hareide ble av flere nære støttespillere på såkalt rød side i partiet advart mot å gå inn i regjeringen i januar. Han valgte likevel å gjøre det. Men blant hans tidligere nære rådgivere er det mange som ikke har ønsket å gå inn i regjeringsapparatet.

Blant KrFs statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere er bare seks av seksten kvinner. Av hensyn til kjønnsbalansen skal det ha vært et ønske å få på plass en kvinne som rådgiver for Hareide. Likevel ble det altså en mann.

Manne- og kvinnefall rundt Hareide

Etter at Hareide tapte kampen om sidevalg, og KrF valgte å gå i regjering med Frp, har en rekke av hans støttespillere forlatt viktige posisjoner i partiet. Noen har også meldt seg ut.

To dem er blant dem som advarte Hareide om å gå inn i Solberg-regjeringen nå i januar: Emil Andre Erstad og Dag Andreas Fedøy.

Disse har sluttet i jobben:

Generalsekretær Hilde Frafjord Johnson sluttet kort tid etter KrFs landsmøte i fjor vår. Hun støttet Knut Arild Hareides ønske om å samarbeide mot venstre, og ble fra blå side i partiet beskyld for å være partisk som generalsekretær. Hun satt i jobben fra mars 2016 til mai 2019. – En generalsekretær skal ikke bare være partiets administrative leder, men også en viktig medspiller og forsvarer av den strategiske kursen en partileder velger, sa hun i en pressemelding da hun sluttet i jobben. Hun holder nå til i Brussel og jobber med internasjonalt arbeid.

Sekretariatsleder for Kristelig Folkepartis stortingsgruppe, Dag Ivar Belck-Olsen sluttet 2. oktober i fjor. Han ble også knyttet til rød side i partiet. Han er nå strategisk rådgiver for generalsekretær Dagfinn Høybråten i Kirkens Nødhjelp.

Kommunikasjonssjef Mona Høvset sluttet i desember i fjor, etter ni år som KrFs kommunikasjonssjef. Hun avviste at beslutningen hadde noen sammenheng med KrFs veivalg. Høvsets bryllup skapte bølger internt i KrF sommeren 2018. Konservative krefter i partier reagerte sterkt på at hun og hennes kvinnelige ektefelle ble viet av prest og stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold. Han var KrFs familiepolitiske talsmann på det tidspunktet han viet det homofile paret.

Rådgiver Emil André Erstad sluttet som personlig rådgiver for Hareide rett etter partiets veivalg desember 2018. Et drøyt år etter den tid igjen valgte han å melde seg ut av KrF. Det samme har to andre av Hareides tidligere rådgivere på Stortinget gjort: Marit Brandt Lågøyr og Jon Håkon Øen. Førstnevnte er nå leder av Agenda rådgivning, mens Øen jobber som informasjonskonsulent ved Universitetet i Bergen.

KrFs kommunikasjonsrådgiver Dag Andreas Fedøy varslet i oktober i fjor at han ville slutte i jobben i KrFs stortingsgruppe. Han jobbet også 20 prosent som politisk rådgiver for Hareide i Stortingets utenrikskomité. Han har uttalt at det var krevende å samarbeide med Frp da han fortalte hvorfor han sluttet. Han er nå seniorrådgiver i politikk og kommunikasjon i Digni, en paraplyorganisasjon for utviklingsarbeidet til 20 misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn.

Silje Kvamme Bjørndal var rådgiver i KrFs stortingsgruppe, men fikk seg ny jobb få uker etter at KrF valgte å gå i regjering med Frp i januar i fjor. Hun var rådgiveren til Geir Jørgen Bekkevold, en av de sterkeste tilhengerne av at KrF skulle samarbeide til venstre for seg. Hun er nå generalsekretær i Kristen Idrettskontakt (KRIK).

I tillegg er politisk rådgiver Live Husan permittert fra rådgiverjobben i KrFs gruppe. Også hun støttet Hareides samarbeidsønske. Hun har vært sekretariatsleder for et offentlig utvalg som utredet familieverntjenesten. Da det ble ferdig med sin utredning like før årsskiftet, fikk hun et nytt oppdrag for et offentlig utvalg.