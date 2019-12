SV i strupen på Sps kutt i drivstoffavgifter: – Må nesten være mer glad i bilen enn i ungene dine for å få dette til å gå i pluss

Synet på dieselavgifter splitter de to tidligere regjeringskameratene SV og Sp. Lars Haltbrekken (SV) mener at en barnefamilie med to biler må kjøre en distanse fem ganger tur-retur Bagdad før de tjener på Sps budsjett.