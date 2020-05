LO-lederen vil ha lønnstilskudd for permitterte

LO-lederen holdt sin tale digitalt fra Oslo Kongressenter, under et arrangement sammen med Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Han benyttet anledningen til å foreslå lønnstilskudd for de permitterte, som LO mener vil få flere tilbake i jobb.

– Denne krisen er ikke helt som andre kriser. Mange nordmenn er permitterte fordi koronakrisen gjør det vanskeligere å opprettholde normal drift, sa Gabrielsen.

Kritiserte regjeringen

LO-lederen takket også opposisjonspartiene for den brede enigheten om krisepakken – og for forsvaret av den norske modellen. Til det tilføyde han et stikk mot Erna Solbergs regjering.

– Da krisen inntraff, var regjeringspartienes første tanke å foreslå det som høyrepartiene alltid foreslår: å kutte formuesskatten og sikre eiernes interesser, sa LO-lederen.

Støre: – Gjenreisningen etter koronakrisen krever en annen regjering

– Om dagen er annerledes, er den ikke mindre viktig. Arbeidernes dag er en kampdag, og sjelden har det vært mer å kjempe for – og viktigere å markere våre verdier – solidaritet og rettferdighet, sa Ap-leder Jonas Gahr Støre i sin digitale tale.

Støre la vekt på de 400.000 arbeidsledige og permitterte. Tallet har vokst med over 300.000 siden 2019.

– Vår store oppgave framover er å få folk tilbake i arbeid og hindre at krisen gjør Norge til et mer urettferdig land. Den oppgaven krever en annen regjering enn dagens høyreregjering, sa Støre.

Ap-lederen peker på at partiet hans har begynt med en plan for gjenreisningen av norsk økonomi etter koronakrisen.

– Planen skal styrke den norske modellen, bidra til rettferdig fordeling av byrdene fra krisen vi står i og ruste oss for framtiden med aktivitet og varige arbeidsplasser i hele landet. Og målet skal være, slik det alltid er for Arbeiderpartiet, arbeid til alle.