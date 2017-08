Arbeiderpartiets nedtur er det tydeligste utslaget på partibarometeret Respons Analyse har gjennomført for Aftenposten, Bergens Tidende og Adresseavisen de siste dagene (8.-10. august).

Ap får en oppslutning på 28,1 prosent, en tilbakegang på 3,6 prosentpoeng fra tilsvarende måling i juni. Dette er Aps dårligste Respons-måling siden valget i 2013.

– De har ligget lavt lenge sammenlignet med i vinter og fjor høst, og har hatt en dalende oppslutning i løpet av våren som ser ut til å fortsette inn i valgkampen, sier fagsjef i Respons, Thore Gaard Olaussen.

Ved å studere bakgrunnstallene, ser han en økt velgerovergang til spesielt SV. Men også Miljøpartiet De Grønne, Rødt og Høyre tjener på Aps fall.

Både MDG og Rødt på vippen

Målingen gir 83 mandater til SV, Ap og Sp og 81 til dagens samarbeidspartier på borgerlig side (Høyre, Frp, Venstre og KrF). Både Høyre og Frp holder seg stabile i målingen, mens Venstre fortsatt ligger under sperregrensen.

MDG er inne med tre, mens Rødt får to representanter. En regjering trenger 85 mandater for å ha flertall.

Valgforsker Bernt Aardal påpeker at de rødgrønne (SV, Sp, Ap) ikke har flertall alene, men vil være avhengig av enten MDG, KrF eller Rødt.

– Alle vet jo at alle disse konstellasjonene vil være svært krevende politisk, kommenterer han.

I tillegg til at Ap lekker noe, spesielt til SV, merker Aardal seg at lojaliteten fra egne velgere er nede i 61 prosent.

– En viktig årsak til at Ap er nede i en nedadgående trend, er nok at de sliter med å mobilisere tidligere velgere. I tillegg tyder flere målinger på at endel av det bytteforholdet som Ap tidligere har tjent på, ved at de har tatt velgere fra SV og Sp, nå har snudd i motsatt retning.

– Altfor lave tall for oss

Partileder Jonas Gahr Støre (Ap) hadde ikke anledning til å kommentere målingen fredag formiddag. Partisekretær Kjersti Stenseng slår imidlertid fast at Arbeiderpartiet ikke er fornøyd med 28,1 prosent.

– Det er altfor lave tall for oss og viser at vi har en stor mobiliseringsjobb å gjøre. Ap skal ligge mye høyere enn dette. Det som fortsatt er positivt, er at flertallet til dagens regjering er borte, sier Stenseng.

Terje Pedersen / NTB scanpix

Hun ønsker ikke å spekulere på årsaken til nedgangen, eller om flørtingen med KrF kan ha ført til at Ap mister velgere til SV. Stenseng sier det er positivt at partiene på venstresiden styrkes.

– Det viktigste for oss er at vi har en felles kamp nå i dagene som gjenstår for å bytte ut Høyre- og Frp-regjeringen.

– Hvor krevende kan vippeposisjonen til MDG og Rødt bli?

– Vårt fokus nå er å styrke oss så mye som mulig slik at vi ser et trygt flertall bak en ny regjering til sentrum-venstre. Vi har sagt hva vi mener om samarbeid med MDG og Rødt og at det ikke er aktuelt med et regjeringssamarbeid.

SV: – Vi har vært tøffest i debatten om ulikhet

– Det her er veldig hyggelige tall og virkelig lovende for oss, og gir masse inspirasjon. Det bekrefter at vi begynner valgkampen i fremgang, sier SV-leder Audun Lysbakken.

SV går på målingen frem fra 4,8 til 6,4 prosent, og ligger inne med 12 mandater på Stortinget.

– Jeg tror hovedgrunnen til at vi styrker oss nå er at vi har vært tydeligst og tøffest i debatten om ulikhet, som er blitt et viktig tema i valgkampen, sier Lysbakken.

Audun Braastad / NTB scanpix

– Dere tar en del velgere fra Ap. Tror du partiets flørting med KrF spiller inn?

– Jeg pleier å si til venstresidens velgere at det smarte med å stemme SV er at det er en effektiv stemme for å bli kvitt den blå regjeringen, samtidig som et sterkt SV sikrer at Ap må samarbeide mot venstre og ikke mot sentrum, sier Lysbakken.

Tre representanter for MDG

Også Rasmus Hansson i MDG er fornøyd med målingen, selv om partiet ikke er over sperregrensen, slik det har vært på flere andre målinger i sommer. Partiet er inne med tre direktemandater, fra Oslo, Hordaland og Akershus.

– Det viktigste er at vi får enda en måling der vi går frem. Det statistiske slingringsmonnet er stort, men vi viser varig fremgang i valgkampen, og målingen bekrefter at sperregrensen er soleklart innen rekkevidde, sier Hansson.

– Det betyr at velgerne kan få et sterkt, grønt parti på Stortinget, sier han.