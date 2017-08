Hvem vant partilederdebatten? Les Aftenpostens dom her.

Mandag kveld gikk valgkampens første partilederdebatt av stabelen i Arendal kulturhus. Trioen bak Aftenpostens politiske podkast, Aftenpodden, politisk redaktør Trine Eilertsen, kulturredaktør Sarah Sørheim og nyhetssjef Lars Molteberg Glomnes, har kommentert debatten løpende i Aftenpodden-chatten.

OPPSUMMERING:

Audun Lysbakken var kveldens klare vinner i en kaotisk debatt. Han klarte å bruke alle mulighetene han fikk til å fremme SVs politikk og snakke om Forskjells-Norge. Jonas Gahr Støre fikk vist mye fordi han ble angrepet fra både høyre og venstre. Han er også blitt en langt tydeligere debattant enn han var for to år siden og kan ikke beskyldes for tåkeprat nå.

Debatten om norske verdier ble absurd. Med unntak av Støre og Solberg prøvde alle partiene å gjøre det til partipolitikk. Forhåpentligvis er vi ferdige med denne typen generell debatt om temaet og snevrer den inn til konkrete problemstillinger.

Skattedebatten fungerer godt som en markør av høyre/venstreaksen og her er både Solberg og Støre gode. Her viser statsministerkandidatene seg frem, med Støre noe mer på offensiven enn Solberg. Det er alltid en fare for den sittende statsministeren å komme for mye i forsvar og Solberg bar preg av det i kveld. Samtidig kan hun vinne mye på å forholde seg rolig i all kjeklingen og fremstå som en statskvinne.

Erna Solbergs regjeringskamerater prøvde å opptre samlet i starten, men sprekkene ble etter hvert ganske synlige. Det skyldtes ikke minst Knut Arild Hareide, som fremstår utydelig i sin holdning til Regjeringen. Støre ble ikke utfordret på sine regjeringsplaner, noe som var en fordel for ham. Spennet mellom Sp og partiene til venstre for Ap var tydelig.

