Frp-ordfører med eiendomsskatt: Alternativet er færre sykehjemsplasser

I Hvaler kommune krever Frp-ordfører Eivind Norman Borge inn rundt 35 millioner kroner i eiendomsskatt hvert år.

Partiet hans vil frata ham og 365 andre ordførere i kommuner med eiendomsskatt disse pengene, ved å fjerne loven som gir kommunene mulighet til å innkreve en årlig skatt på mellom 2 og 7 promille av eiendommens verdi.

Partileder Siv Jensen har sagt at det er viktigere å fjerne eiendomsskatten enn formuesskatten i denne perioden.

– Vår ambisjon er helt klar. Det skal ikke være eiendomsskatt i norske kommuner innen de neste årene er omme, sa Jensen til Aftenposten tidligere i august.

Men i Kommune-Norge finnes det flere ordførere fra Frp som pålegger sine innbyggere å betale denne skatten.

Hvaler har cirka 4500 innbyggere, kontroll på gjelden, har gått i pluss de siste fire årene, riktignok litt mindre overskudd enn anbefalingen fra Teknisk beregningsutvalg.

– Hvorfor er det nødvendig med eiendomsskatt i Hvaler?

– Det har vi ikke helt skjønt selv heller hele tiden. Frp var ikke akkurat noen tilhenger da den ble innført i 2013. Men vårt alternative budsjett fikk ingen støtte. Begrunnelsen for innføringen var å få bedre tjenester, og det er ingen tvil om at kapasiteten på tjenestene er blitt bedre. Så er det sånn at man bruker de pengene man har tilgang på. For mange kommuner er det enklere å hente inn penger enn å effektivisere driften.

Ap, SV og De Grønne gikk til valg på å innføre eiendomsskatt i Oslo før valget i 2015. Ferske tall viser at kommunen fikk inn 70 prosent mer enn ventet.

Mer hjemmesykepleie, færre på sykehjem

– Men dere har støttet videreføringen av eiendomsskatt?

– Vi har for så vidt det. Å fjerne eiendomsskatten over natten er det ingen som får til. Det er ikke sånn at man bare kan skjære ned 35 millioner kroner.

– Hva ville vært alternativet dersom dere skulle fått budsjettet i balanse uten eiendomsskatt?

– Alternativet er å senke forventninger og krav til kapasiteten på det vi leverer. Det betyr eksempelvis at vi må bruke mer hjemmesykepleie fremfor å ta inn folk som har øyeblikkelig behov for sykehjemsplass. Det er en rimeligere måte å levere tjenester på, og like fullt er det også gode tjenester. Vi kan se på hva vi skal effektivisere, og der har jeg planer jeg ikke kan gå ut med. Det har noe med ansatte å gjøre.

– Din partileder Siv Jensen vil frata kommunene muligheten til å kreve inn eiendomsskatt, uten å si at det skal kompenseres med penger fra staten. Hvilke konsekvenser vil det få for innbyggerne i Hvaler?

– Det er veldig vanskelig å spå om det. Frp sier sentralt at det ikke skal skje over natten, men gjøres over tid. Vi må se på hva vi kan effektivisere og hvordan vi kan utvikle næringslivet. Det mener jeg er en plikt i enhver kommune.

I et annet hjørne av Norge styrer Frps Alf Erik Andersen Mandal kommune. Han krever inn 4300 kroner i eiendomsskatt for et gjennomsnittshus. Andersen har ikke besvart Aftenpostens henvendelse i denne saken.

De Frp-styrte kommunene Ullensaker og Ulstein krever ikke inn eiendomsskatt, og går med solide overskudd.

– Ville fått problemer uten eiendomsskatt

I Arendal steker solen på hvitmalte hus i sørlandsbyen Arendal. Også eierne av disse husene avkreves hvert år noen tusenlapper i eiendomsskatt.

Arendal var i forrige uke fylt godt utover randen med organisasjonstillitsvalgte, lobbyister, pressefolk og politikere. For Frps folk er eiendomsskatten én av de aller viktigste sakene.

Et gjennomsnittshus på 120 kvadratmeter i Arendal ble belastet med 3752 kroner i eiendomsskatt i fjor, ifølge Statistisk sentralbyrå.

Arendalitten Jan Vatne er tidligere kommunepolitiker fra Høyre, og håper Frp ikke får avskaffet eiendomsskatten. For Arendal vil det få store konsekvenser, mener han.

– Jeg er ingen tilhenger av eiendomsskatt, men Arendal ville fått en del problemer uten denne inntekten. Det er behov for både mer personell og store investeringer, blant annet i nytt sykehjem.

Fakta: Eiendomsskatt 366 kommuner krevde inn eiendomsskatt i fjor. 282 kommuner har eiendomsskatt på boliger. 17 krever kun inn for næringseiendom, mens 67 kommuner kun krever fra verk og bruk. Gjennomsnittlig sats er 5,8 promille av eiendommens verdi (loven tillater mellom 2 og 7 promille). Da er ikke eventuelle bunnfradrag regnet med. Kommunene krevde inn tilsammen 12,3 milliarder kroner i 2016. Drøyt halvparten kom fra boliger og fritidseiendommer. Totalt innkrevet beløp har økt med 38 prosent, tilsvarende 3,4 milliarder kroner, siden 2013. Eiendomsskatt utgjorde i gjennomsnitt 2,9 prosent av kommunenes driftsinntekter. Det finnes en rekke ulike bunnfradrag og unntak rundt om i kommunene. Kilde: Statistisk sentralbyrå

Ap: – Den mest usosiale skatten man har

Arendals ordfører, Robert Cornels Nordli (Ap), erkjenner at skatten treffer skjevt.

– Det er den mest usosiale skatten man har, det er jeg ikke i tvil om. Vi har flere beboere med helt vanlige jobber som har arvet eiendommer av høy verdi, og som dermed får høy eiendomsskatt. Vi skulle gjerne vært denne skatten foruten, sier Nordli.

– Arendal har langt mindre gjeld enn en gjennomsnittskommune og har gått med store overskudd de siste to årene. Hvorfor er det likevel nødvendig?

– De som styrte kommunen tidligere, brukte opp alle sparepengene. Pensjonsforpliktelsene kommer på 40 millioner neste år og 80 millioner kroner året etter. Vi kan alltids låne for å bygge sykehjem, men det er ikke noe poeng når vi ikke har penger til å drifte det.

– Hvilke konsekvenser vil det få for Arendal dersom dere ikke får kreve inn eiendomsskatt?

– Ifølge økonomiavdelingen må vi da stenge seks av våre syv sykehjem. Vi vil bare ha ett igjen, sier Nordli.

Les også: Over 3000 boligeiere i Oslo kan ha betalt altfor mye eiendomsskatt

– Vi har skåret til beinet

Han sier kommunen ikke har plasser til alle eldre som må på sykehjem, og at de derfor kjøper plasser fra nabokommunen Tvedestrand. Nå skal han utrede bygging av et nytt sykehjem.

– Jeg har problemer med at Frp ikke sier at vi skal få igjen pengene vi mister dersom eiendomsskatten forbys. Vi har skåret til beinet og er blant landets mest effektivt drevne kommuner. Nå vil vi heller bruke penger på eldre og skole enn på skattekutt.

Frp står bak eiendomsskatt i Lillesand

Fire mil sørover fra Arendal ligger enda en idyllisk sørlandsby. Lillesand styres av Høyre, Frp, KrF og Pensjonistpartiet.

– Eiendomsskatt er det minst smertefulle alternativet for Lillesand, sier Frps gruppeleder i Lillesand Arne Gulbrandsen.

Stein Bjørge

Et gjennomsnittlig hus på 120 kvadratmeter i Lillesand ble i fjor belastet med 1990 kroner og 390 kroner i år. Dette er blant de laveste gjennomsnittsbeløpene i Norge.

– Vi har kjempet, kommet et stykke på vei og fått skatten så lav som mulig. Vi jobber for å redusere og på sikt fjerne den helt, sier Frp-lederen.

Frp-ordfører vil heller kutte i sentralt byråkrati

Hvaler-ordfører Borge presiserer at han ikke er noen tilhenger av skatten han krever inn.

– Ønsker du Frps forslag velkommen?

– Det var det vanskeligste spørsmålet. Jeg er imot eiendomsskatt. La det være helt tydelig. Men om jeg skulle gi Frp sentralt noen gode råd, bør de gjøre noe med det sentrale byråkratiet for å forenkle driften i kommunene. Det sitter altfor mange mennesker og produserer rapporter tilbake til sentrale myndigheter. Å gjøre noe med det ville vært gledelig for AS Norge.

– Fullt mulig å fjerne skatten uten å svekke tilbudet

Helge André Njåstad er kommunalpolitisk talsperson i Frp og er ikke med på partifellens situasjonsbeskrivelse i Hvaler.

Det er fullt mulig å fjerne eiendomsskatten uten å svekke tjenestetilbudet, sier han.

– Har du støtte fra lokalpolitikere som sitter midt oppi kommuneøkonomien når du sier det?

– Jeg fikk det til da jeg var ordfører. Vi fjernet eiendomsskatten og konkurranseutsatte sykehjemmet. Da fikk vi bedre tjenester for færre kroner, sier den tidligere Austevoll-ordføreren.

Han presiserer at skatten skal fjernes over tid, ikke over natten.

– Dessuten er forutsetningen fra oss at vi skal fortsette å styrke kommuneøkonomien. I tillegg kan man ta ut en del i effektivisering. Det er viktig ikke å akseptere forutsetningen om at jo mer penger man bruker, jo bedre blir tjenestene. Søkkrike kommuner leverer ikke bedre tjenester enn de som sliter med å få kronene til å strekke til, sier Njåstad.