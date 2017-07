Utskjelt av Trump – hovedattraksjon på Arendalsuka

– Det er ingen tvil om at John Podesta blir hovedattraksjonen under Arendalsuka, som starter 14. august, sier lederen for programkomiteen Øystein Djupedal til Aftenposten.

Senest i helgen var den tidligere valgkampsjefen til Hillary Clinton mål for president Donald Trumps twittermeldinger.

Everyone here is talking about why John Podesta refused to give the DNC server to the FBI and the CIA. Disgraceful! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 7, 2017

Trump påsto at alle under G20 snakket om Podesta og hans rolle i den russiske hackerskandalen i forbindelse med valget. Podesta fikk sin e-mailkonto hacket. Wikileaks offentliggjorde meldingene som ikke akkurat var positive for Clinton-kampanjen.

Den tidligere valgkamplederen til Hillary Clinton og stabssjefen til president Bill Clinton, befant seg på alles lepper da hans personlige e-poster ble hacket under valgkampen. Wikileaks spredte meldingene som avslørte interne forhold i Clinton-kampanjen.

Under G20 møtet var igjen mistanken om russisk hacking og påvirkning av USA-valget tema. Blant annet på møtet mellom presidentene Vladimir Putin og Donald Trump.

Viktig klimapolitiker

Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Det er Miljøstiftelsen Bellona som har fått den amerikanske toppolitikeren til det årlige politiske stevnet i sørlandsbyen. Bellona-leder Frederic Hauge sier at dette er en person det er vel verdt å lytte til. Bellona-lederen har kjent Podesta i flere år.

– Han var en sentral rådgiver for president Barack Obama, ikke minst i klimaspørsmål. Dette er en politikk som Donald Trump har brutt med. Podesta kan gi et viktig bidrag til å forstå hva som skjer etter at USA har trukket seg fra Paris-avtalen, sier Hauge, som legger til at det ikke er satt noen begrensninger for hvilke temaer Podesta skal snakke om.

Da Podesta i februar 2015 forlot Obamas indre sirkel for å bygge opp Hillary Clintons kampanje, skrev The Washington Post at han hadde vært helt sentral for å sette dagsorden for Obamas andre presidentperiode.

Podesta, som blant annet er grunnlegger av tankesmien Center for American Progress, har vært stabssjef for Bill Clinton, hatt sentrale posisjoner som rådgiver for Barack Obama og ledet Hillary Clintons valgkamp. En valgkamp som kjent endte med at hun fikk flest stemmer, men tapte viktige delstater som gjorde Trump til president. For alle norske politikere som er midt i en valgkamp, vil innsikt i Clinton-kampanjen være verdifullt.

Mange toppnavn

Roald, Berit / e-mail

Leder for programkomiteen, Øystein Djupedal sier det nasjonale programmet for årets uke i Arendal er spekket med toppnavn, men at man har manglet et internasjonal toppnavn. Det får man nå. Uken åpner med en TV-sendt partilederdebatt. Den innleder valgkampen foran høstens stortingsvalg. Årets Arendalsuka blir det største arrangementet i ukens seksårige historie.

NRK skal sende magasinet Urix fra Arendalsuka, hvor også John Podesta skal delta.