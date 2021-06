Stortinget instruerer regjeringen: Fullvaksinerte nordmenn skal ikke lenger tvinges på koronahotell

Et flertall på Stortinget ber regjeringen straks sørge for at fullvaksinerte nordmenn ikke lenger skal tvinges inn på koronahotell.

Comfort Hotel Runway er et av karantenehotellene ved Gardermoen for innreisende til Norge. Nå blir det slutt på at fullvaksinerte nordmenn må oppholde seg der ved ankomst til Norge. Foto: Annika Byrde

Nå nettopp

Stortinget avgir torsdag innstillingen til regjeringens forslag om mulig norsk deltagelse i EUs ordning med koronapass. I merknadene danner de rødgrønne partiene og Frp en samlet front mot regjeringen.

Opposisjonen krever at en løsning må på plass straks – og før EUs ordning med koronapass er klar senere i sommer.

Aps merknader i innstillingen lyder slik:

«Stortinget ber regjeringen i påvente av koronasertifikat snarest få på plass en trygg og verifiserbar midlertidig løsning som sikrer at personer som er beskyttet ikke skal behøve opphold på koronahotell».

Denne merknaden støttes av SV, Sp og Frp. Dermed er det flertall på Stortinget for dette.

Regjeringen trosset FHI

Folkehelseinstituttet (FHI) har allerede siden 4. mai vært klar på at internering av vaksinerte personer på koronahotell er «uforholdsmessig» og anbefalt å oppheve ordningen. FHI mener at vaksinerte har minimal risiko for å bli smittet og spre smitte videre.

Regjeringen har likevel ignorert det klare rådet fra FHI. Regjeringens begrunner dette med at det er an fare for at noen kan lage falske vaksinebevis.

Nå tvinger altså opposisjonen regjeringen til å følge FHIs anbefaling.

Regjeringen har til nå kun akseptert unntak fra karantenehotell for reisende fra Storbritannia og EØS/Schengen-land med lav smitte, såkalt gule land og områder.

Områder med færre enn 25 smittede pr. 100.000 innbyggere, og færre enn fire prosent positive tester, regnes som gule. Dette gjelder i dag bare Grønland, Island, Færøyene og deler av Finland.

Egenandelen er på 500 kroner pr. døgn. Ti dager på karantenehotell koster dermed 5000 kroner.

Du regnes som beskyttet 3–15 uker etter første stikk, som fullvaksinert, og dersom du har hatt covid-19 i løpet av det siste halvåret.

Les også Snart kommer koronasertifikatet. Men ulike regler fra land til land kan skape problemer for nordmenn.

– Mæland må rydde opp

Lene Vågslid (Ap) sier hun forventer at Monica Mæland snarest mulig rydder opp.

– Regjeringen må finne en løsning på dette karantenehotell-kaoset, sier hun.

– Det råder mye forvirring flere steder. Blant annet har vi hørt fra sjømannsforbundet at man må på karantenehotell om man lander på Værnes, men ikke om man lander på Gardermoen. At reglene ikke er like for like tilfeller.

Hun sier regjeringen må klargjøre reglene slik at de er mulig å forstå for folk flest,

– Det virker som regjeringen ikke har kontroll. Vi får altfor mange historier om uklare regler og vilkårlighet. Dette utsetter folk for urett og store belastninger, og like alvorlig, det svekker tilliten til det regelverket som skal til for å hindre importsmitte.

SVs Nicholas Wilkinson bekrefter at SV er enig med Ap. Han sier også at det var SV som først fremmet dette forslaget.

– Det er veldig bra hvis Ap nå blir med på dette forslaget. Det betyr at vi kan få stoppet den veldig problematiske og skadelige praksisen med å sende fullvaksinerte på karantenehotell, sier Wilkinson.