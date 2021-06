Stortinget ville instruere regjeringen. Så gjorde regjeringen helomvending.

Et flertall på Stortinget ville be regjeringen straks sørge for at vaksinerte nordmenn ikke lenger skal tvinges inn på koronahotell.

Men dagen før Stortinget skulle publisere beslutningen, snudde regjeringen.

På en pressekonferanse onsdag sa helseminister Bent Høie (H) at personer som er vaksinert i Norge, og som kan fremvise dokumentasjon på dette, slipper karantenehotell.

Endringen trer i kraft torsdag kl. 12. Disse personene kan fra da av ta karantenetiden hjemme.

Han sa samtidig at et karantenesertifikatet vil være på plass 11. juni.

Torsdag morgen avgir Stortinget sin innstilling til regjeringens forslag om mulig norsk deltagelse i EUs ordning med koronapass.

Det er i merknadene der at de rødgrønne partiene og Frp går sammen og ber regjeringen umiddelbart får på plass en løsning i saken.

Og det før EUs ordning med koronapass blir klar senere i sommer.

Regjeringen trosset FHI

Folkehelseinstituttet (FHI) har siden 4. mai vært klar på at internering av vaksinerte personer på koronahotell er «uforholdsmessig».

FHI mener vaksinerte har minimal risiko for å bli smittet og spre smitte videre.

Regjeringen har ignorert rådet fra FHI. Regjeringens begrunnelse har vært at det er fare for at noen kan lage falske vaksinebevis.

Det gjentok også Høie (H) på onsdagens pressekonferanse.

Men nå skulle altså opposisjonen tvinge regjeringen til å følge FHIs anbefaling. Onsdag – dagen før regjeringen skulle instrueres – kom altså regjeringen opposisjonen i forkjøpet.

Etter det Aftenposten kjenner til var det allerede tirsdag ettermiddag klart at et flertall – Ap, Sp, SV og Frp – ville overstyre regjeringen.

Høie sier imidlertid til Aftenposten at han ikke var klar over at Stortinget ville instruere regjeringen.

– Det var jeg ikke kjent med, sier han til Aftenposten etter onsdagens pressekonferanse.

Det er Aps merknader i innstillingen som samlet et flertall på Stortinget. De lyder slik:

«Stortinget ber regjeringen i påvente av koronasertifikat snarest få på plass en trygg og verifiserbar midlertidig løsning som sikrer at personer som er beskyttet ikke skal behøve opphold på koronahotell».

Denne merknaden støttes av SV, Sp og Frp. Dermed er det flertall på Stortinget for dette.

Ap: Vil ha en utvidet løsning

Beslutningen om at vaksinerte som ankommer Norge nå kan gjennomføre karantenen hjemme, gjelder imidlertid kun personer som er vaksinert i Norge.

Disse må dokumentere via helsenorge.no at man er fullvaksinert. Det innebærer at man har fått første vaksinedose for mellom 3 til 15 uker siden. Eller at man har hatt covid-19 de seks siste månedene.

Lene Vågslid (Ap) sier at endringen som Høie annonserte onsdag kun hjelper de som er vaksinert i Norge.

– Vårt forslag står derfor fortsatt. Regjeringen må også få på plass en ordning som omfattet fullvaksinerte fra andre land, slik at også de slipper opphold på koronahotell, sier hun.

– Slik jeg forstår Høie, så må en person som er fullvaksinert i f. eks. USA og har et verifiserbart digitalt bevis på dette, fortsatt på karantenehotell.

Vågslid sier Ap vil ha en løsning som inkluderer flere.

– Det innebærer også en løsning som best mulig sikrer seg mot forfalskede dokumenter.

SV: - Bra at regjeringen lytter

SVs Nicholas Wilkinson sier følgende om at helseministeren gjør helomvending i saken.

– Det er veldig bra at de snur. Jeg vil bare rose regjeringen for at den lytter, sier han.

Regjeringen har til nå kun akseptert unntak fra karantenehotell for reisende fra Storbritannia og EØS/Schengen-land med lav smitte, såkalt gule land og områder.

Områder med færre enn 25 smittede pr. 100.000 innbyggere, og færre enn fire prosent positive tester, regnes som gule. Dette gjelder i dag bare Grønland, Island, Færøyene og deler av Finland.

Egenandelen har vært på 500 kroner pr. døgn. Ti dager på karantenehotell har dermed kostet 5000 kroner.