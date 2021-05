LO-ledelsen: Bevilger 23 millioner til ny Støre-regjering

LOs representantskap vil ha en ny rødgrønn regjering bestående av Ap, Sp og SV. Ledelsen foreslår 15 millioner kroner i støtte til Ap.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik foreslår å øke støtten til Ap-leder Jonas Gahr Støre fra 10 til 15 millioner kroner. Foto: Terje Pedersen / NTB

Forslaget fra LO-sekretariatet til representantskapet har tittelen «Nytt flertall - nå er det arbeidsfolks tur!» og konkluderer slik:

«På denne bakgrunn bevilger LOs representantskap 15 millioner kroner til Arbeiderpartiet og 5 millioner kroner til Sosialistisk Venstreparti og 3 millioner kroner til Senterpartiets valgkamp.»

I 2017 bevilget LO 10 millioner til Ap, 2 millioner til SV og 1 million kroner til Sp.

I uttalelsen som delegatene diskuterer akkurat nå, skriver LO-ledlesen i innstillingen:

«Stortingsvalget 13. september blir svært viktig for LOs medlemmer. Norge har store utfordringer og problemer som må løses de neste årene. Arbeidsplasser og næringslivet må bygges opp etter koronakrisen.

Klimakrisen krever en aktiv politikk for nye jobber og en rettferdig omstilling. Forskjellene øker etter åtte år med høyrepartienes målrettede politikk

for skattekutt til de som har mest, og innstramminger for de som trenger bistand fra fellesskapet.

I arbeidslivet er det behov for en kraftig opprydding. Og velferdsstaten må

styrkes etter at høyrepartiene har drevet fram kutt og privatiseringer. LOs store

medlemsdebatt viser et sterkt engasjement blant våre medlemmer for å skape nye jobber, ta tak i økende ulikhet, og for at alle må bidra.

LOs representantskap vil oppfordre alle LOs medlemmer til å bruke stemmeretten og bidra til et nytt flertall på Stortinget for en ny politikk og en ny regjering», heter det.

Det er ventet debatt om LO også skal gi pengestøtte også til Rødt og MDG som også ønsker regjeringsskifte.

