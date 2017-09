Partiene i Norge har to offentlige inntektskilder på riksplan:

Støtten som partigruppene på Stortinget får, basert på et fast grunnbeløp og en sum pr. folkevalgt.

Støtten som partiorganisasjonene utenfor mottar, der hver stemme fra stortingsvalget gir ca. 95 kroner i året.

Hvert parti på Stortinget får et grunnbeløp på 4,6 millioner. Partier som ikke er med i en regjering og som har minst to representanter på Stortinget, får i tillegg et «opposisjonstilskudd» hver på 2,9 millioner.

Hver representant på Stortinget gir ca. 770.000 kroner i inntekt til partiet.

I tillegg kommer stortingsrepresentantenes lønn og andre godtgjørelser. Lønnen ble sist justert fra 1. mai 2017 og er for tiden 928.602 kroner.

Ap håvet inn 50 mill. i året

For partiene er det snakk om store penger. Og i utgangspunktet øker summen år for år. I perioden 2005 til 2016 økte partienes inntekter i alt med 43 prosent, ifølge Statistisk sentralbyrå. I samme periode var den generelle prisveksten i samfunnet (KPI) på 25,9 prosent.

Fakta: Andre inntektskilder for partiene Dette mottok partiene samlet i 2016: Bidrag fra privatpersoner – 19,8 millioner kroner.

Bidrag fra kommersielle foretak (selskaper) – 16,6 millioner kroner.

Bidrag fra organisasjoner i arbeidslivet – 11,2 millioner kroner.

Bidrag fra andre – 3,6 millioner kroner. I tillegg mottar partiene støtte for stemmer ved kommune- og fylkestingsvalg, og de mottar gruppestøtte i mange kommunestyrer. Men dette er penger som i utgangspunktet tilfaller det enkelte kommune- og fylkeslag i partiene. Interessert i mer informasjon og flere tall? Hos SSB finner du masse informasjon om partifinansiering. Interessert i hvem som gir partiene penger? Oversikten finner du hos partifinansiering.no.

Når partier mister inntekter må de enten senke lønnen til ansatte på Stortinget, si opp folk – eller disponere pengene annerledes.

Etter valget i 2013, der Ap mistet ni representanter, ble samtlige 49 ansatte på Stortinget tilbudt sluttpakker. I dag har partiet 55 ansatte.

– Vi har ikke begynt å se på de økonomiske følgene av valgresultatet, eller hva det betyr for planer og bemanning. Det blir en del av arbeidet med budsjettet vårt for 2018, sier assisterende partisekretær Kristine N. Kallset i Ap.

Svir hardt også for de små

Lise Åserud, NTB Scanpix

For et lite parti som KrF betyr en inntektssvikt på rundt halvannen million kroner på Stortinget mye. I dag har partiet ti representanter på tinget, men hele 19 ansatte.

– Vi må gjøre en kritisk vurdering av om ledige stillinger skal erstattes og i hvilken grad vikariater og engasjement kan tilbys, sier Dag Ivar Belck-Olsen, sekretariatsleder for KrF.

Tar man med inntektene fra stemmeantallet taper KrF rundt 5 millioner kroner årlig på valgresultatet.

Venstre taper i alt 2,7 millioner kroner – men «bare» 770.000 i inntekter på Stortinget. Venstre har i perioden 2013–2017 ni representanter på Stortinget – og 19 ansatte.

– Vi hadde det veldig trangt da vi i 2009–2013 hadde to representanter. Siste periode har vært bedre. Vi er klar over at organisasjonen vår må kunne slankes kjapt. Men det blir ikke noen dramatiske endringer for oss, nå, sier generalsekretær Trond Enger.

Har syv representanter – 21 ansatte på Stortinget

Audun Braastad, NTB Scanpix

SV har i dag 21 ansatte på Stortinget, selv om de bare har syv representanter i perioden 2013–2017. Da kommer over 3 millioner ekstra kroner fra januar 2018 godt med.

– Stortingsgruppen har de siste årene hatt mange ansatte sammenlignet med inntektene. Det er mulig det blir noen forsterkninger, men ingen beslutninger er tatt, sier Bjarne Kristoffersen, sekretariatsleder for SV.

SV får fra januar nesten 9 millioner mer å rutte med.

Rødts ene gir jackpot

Audun Braastad, NTB Scanpix

Partiet Rødt, som fikk inn lederen Bjørnar Moxnes på Stortinget fra Oslo, vil fra 1. januar 2018 motta 770.000 for ham, samt grunnbeløpet på drøyt 4,6 millioner. I tillegg kommer 3,8 millioner kroner ekstra til partiapparatet – fordi Rødt fikk 39.779 flere stemmer ved årets stortingsvalg enn i 2013.

På samme måte som MDG etter forrige valg plutselig satt med én stortingsrepresentant, fem rådgivere og pressekontakter pluss to administrativt ansatte, får Moxnes nå et apparat rundt seg. Hvor stort det blir, har partiet ennå ikke avklart.

Nedgang for Høyre og Frp

Høyre taper i alt 5 millioner, fordelt på stortings- og stemmeinntekter. Frp slipper med 3,4 millioner i nedgang, som likevel svir.

– Det er for tidlig å si noe konkret om bemanning. Men i og med at partigruppen blir tilnærmet like stor som før legger vi trolig ikke opp til store endringer, sier Høyres sekretariatsleder Christina Wist.

Ingen falt helt ut

Faller et parti helt ut av Stortinget, må det gi tilbake alle tilskuddsmidler som er ubrukt etter at avviklingskostnader for partigruppen er dekket inn.

Det skjedde ikke ved årets valg, men har tidligere skjedd blant annet med Kystpartiet i 2005, RV i 1997 og Venstre i 1985.

En folkevalgt som bryter med partiet sitt og blir sittende som uavhengig, får 50 prosent av tilskuddet pr. representant (ca. 385.000 kroner). Samtidig mister partiet de har brutt med hele beløpet for representanten.

Det var tilfellet for blant andre Jan Simonsen, som brøt med Frp og satt som uavhengig representant i årene 2001–2005.

NB! Siden statsbudsjettet for 2018 ikke er vedtatt av Stortinget – der summene for grunnstøtte, pr. representant og pr. stemme kan bli justert – kan ikke Aftenpostens tall ses på som absolutte.