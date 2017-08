Hadia Tajik sier det er «veldig god stemning» i Ap, til tross for svake målinger

Torsdag slo Aftenposten opp et førstesideoppslag basert på samtaler med kilder i Arbeiderpartiet. «Derfor sliter Støre», er tittelen som krydres med at Ap-politikere frykter Støre har gjort flere strategiske valgblemmer.

Ap-nestleder Hadia Tajik ble torsdag intervjuet av Aftenbladets Harald Birkevold på Mediebåten i Arendal.

– Er det en eller annen form for krisestemning nå i Ap etter disse målingene?

– Nei, det er veldig god stemning. Disse målingene eller denne målingen som du helt konkret referer til, er tatt før partilederdebatten. Det er jo kjempeinspirerende å se både hvor bra partilederen vår gjør det i disse debattene, men også hvor godt budskapet vårt blir mottatt at det er viktig at vi sørger for arbeid til alle, at vi ser at det er 70.000 unge som står uten arbeid eller studieplass, og at dette kan få ganske store konsekvenser både for deres liv og det Norge vi ønsker å ha, svarte Tajik, som ikke har noen forventninger til hva de neste målingene vil vise for Ap.

– Jeg forventer ingenting. Jeg tror det er viktig at vi ikke tar noe for gitt. Vi har hatt veldig gode målinger i ryggen i ganske lang tid der det har vært flertall for å bytte ut Høyre- og Frp-regjeringen. Men jeg innser, og jeg tror hele Arbeiderpartiet innser, at vi må jobbe beinhardt for å få budskapet vårt opp og frem og vise at det er ganske mye som står på spill. Høyre- og Frp-regjeringen går til valg på at de vil kutte skattene med mellom 25 milliarder og 50 milliarder. På den andre siden har du Ap som ønsker å styrke våre fellesarenaer, styrke skolen, helse- og omsorgssektoren og si at vi ikke har råd til den type skattekutt, sa Tajik.

– Bør vaske munnen sin

Ap-nestlederen nektet å si sin hjertens mening om Sylvi Listhaug (Frp) da hun fikk spørsmål om det i samtalen.

Tajik var mer direkte på spørsmål om hva hun mener om slikking av imamer.

Spørsmålet ble reist etter at Listhaug, etter en verdidebatt med KrF-leder Knut Arild Hareide, sa til NRK at «Hareide og andre politikere sleiker imamer oppetter ryggen, i stedet for å konfrontere folk med ekstreme holdninger.»

– Jeg innbiller meg at hvis man slikker en imam, så må man vaske munnen sin etterpå. Kanskje man bør vaske munnen sin før man sier noe sånt i utgangspunktet. Hva tror du? spurte Tajik uten å få svar fra programlederen.

Tajik sa også at hvis man er opptatt av at Norge skal være Norge og norske verdier, så bør man være mer opptatt av LO enn brunost og Kvikklunsj.

Etter intervjuet spurte Aftenbladet om hvorfor Tajik nekter å si hva hun egentlig mener om Listhaug.

– Jeg er mer interessert i politikken til Frp enn enkeltpolitikerne deres. Vi går til valg på å bytte ut regjeringen og politikken de fører.

– Er du lei all oppmerksomheten hun får?

(Tenkepause og latter) – Jeg er opptatt av politikk og politikkens innhold.

– Er du lei av all oppmerksomheten hun får? Ja eller nei?

– Jeg knytter ikke så sterke følelser til det, men jeg knytter ganske sterke følelser til hva slags Norge vi kommer til å få hvis Høyre og Frp får fortsette i regjering, sier Tajik, som legger til at uttalelsen om å «vaske munnen sin» egentlig var bare «lått og løye».

Listetopp

Tajik fra Bjørheimsbyd fikk 23 år gammel jobben som politisk rådgiver for Jens Stoltenberg og var den yngste ved Statsministerens kontor noensinne.

Tajik ble valgt inn på Stortinget første gang i 2009.

I 2013 ble hun kulturminister og da den yngste statsråden i Norge noensinne.

Det er først nå at hun står på en valgliste i Rogaland. Tajik topper listen til Rogaland Ap.