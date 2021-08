Mens nordmenn i Kabul ble omringet av Taliban, drev forsvarsministeren valgkamp i Finnmark

Dette bildet publisert 14. august viser en fornøyd forsvarsminister på valgkampstand i Alta i Finnmark.

«Kjempegod stemning i sola på valgkampåpning i Alta», skrev Frank Bakke-Jensen (H) på Facebook. Samtidig var Kabul i ferd med å falle.

23. aug. 2021 16:52

Lørdag 14. august er en dramatisk dag i Afghanistans hovedstad Kabul. Den ekstreme islamistgrupperingen Taliban har omringet byen. Norge har stengt ambassaden.

USA og Storbritannia evakuerer borgere, og i Norge er Forsvaret blitt bedt om hjelp til å evakuere nordmenn. Ambassadeansatte, personell ved Forsvarets sykehus og et ukjent antall sivile nordmenn er fremdeles i landet.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen som selv har tjenestegjort i Afghanistan, har dagen før uttalt at «det verste er i ferd med å skje».

Mens Forsvarsstaben i Oslo må planlegge hvordan de skal redde ut nordmenn, er deres øverste politiske leder opptatt på annet hold. Han er reist på valgkamptur til hjemfylket Troms og Finnmark.

«Kjempegod stemning»

Klokken 16.13 lørdag 14. august legger Frank Bakke-Jensen selv ut et bilde på Facebook. Her poserer han og andre Høyre-politikere på Høyres valgstand i Alta.

«Kjempegod stemning på valgkampåpning», skriver han.

Bakke-Jensens danske kollega, forsvarsminister Trine Bramsen, har vært i hardt vær etter å ha gjort en lignende prioritering samme helg.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H)

Frank Bakke-Jensen har hverken fredag eller mandag ønsket å stille til telefonintervju. I en kort e-post svarer han:

«Jeg avpasser reiseaktiviteten til situasjonen, og så har teknologien gitt oss verktøy som muliggjør god kontakt med departementet og Forsvaret», skriver Bakke-Jensen.

Forsvarsdepartementet vil ikke svare på oppfølgingsspørsmål om hva slags signaler Facebook-innlegget og hans fysiske fravær sender.

Frp: Umusikalsk

Rødt mener forsvarsministeren burde tatt situasjonen på større alvor da det hastet å få ut tidligere ansatte i Forsvaret.

– Den helgen var siste sjanse til å få ut disse menneskene før Taliban tok over, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

– Hvor tilstedeværende bør en forsvarsminister være i en slik situasjon?

– De skulle tatt grep mye før, det er det største sviket. At han var i Alta er et symptom på en regjering som etterlater seg ofre i en feilslått krig, sier Moxnes.

Fremskrittspartiets forsvarspolitiske talsmann, Christian Tybring-Gjedde, er overrasket over Bakke-Jensens opptreden den lørdagen.

– Det høres umusikalsk og underlig ut. I en slik situasjon er det viktig at man ikke viser seg frem i andre sammenhenger. Man må vise solidaritet og at man bryr seg.

– Hvordan burde han ha opptrådt i en slik situasjon?

– Du skal vise solidaritet med de norske soldatene som er der. Som forsvarsminister skal du vise at du bryr deg og at du er en del av det som foregår. Du er jo alles sjef, sier Tybring-Gjedde.

Bakke-Jensen har ikke ønsket å kommentere denne kritikken.

Danmarks forsvarsminister i «strid modvind»

Fredagen samme helg la også Danmarks forsvarsminister ut et innlegg på sin Facebook-side. Trine Bramsen poserte på konsert sammen med statsminister Mette Frederiksen. «Endelig kan vi gå på konsert igjen», skrev hun bare timer etter at den danske ambassaden ble evakuert. Den helgen besøkte hun partifeller i Ærø og Fyn.

Kritikken har haglet. Det danske Venstre mener det ser rart ut at landets forsvarsminister driver valgkamp midt i en alvorlig internasjonal krise.

Bramsen har selv forklart at hun aldri hadde reist på partituren dersom hun hadde visst at situasjonen i Kabul ville eskalere allerede søndag. Hun sier hun har deltatt i alle møter og beslutninger selv om hun har vært på reise.

Dette konsertbildet la Danmarks forsvarsminister Trine Bramsen (t.h.) ut. Til venstre er Danmarks statsminister (t.v.) Mette Frederiksen.

Dagen etter valgkampbesøket i Alta, søndag 15. august, faller Kabul. Den islamske fundamentalistiske bevegelsen inntar byen. Presidenten flykter fra landet. Regjeringen jobber på spreng for å få ut nordmenn som er utstasjonert.

Departementet opplyser at Bakke-Jensen denne søndagen var i Tromsø uten å ha noe offentlig program. Der bor han når han ikke er i Oslo. Den påfølgende mandagen avlyste han et arrangement på Arendalsuka på grunn av situasjonen i Kabul. Han har stort sett vært i Oslo siden det, opplyser departementet.

Professor: Kan lett bli billig kritikk

På spørsmål om Bakke-Jensen var for anonym i håndteringen, svarer Forsvarets tidligere hærsjef Robert Mood:

– Forsvarsministeren har et konstitusjonelt og personlig ansvar for vår militære innsats, våre soldater og de som har jobbet for oss i Kabul og Afghanistan for øvrig. Det kan han ikke løpe fra, skriver Mood i en SMS.

Professor i internasjonal politikk og forsvarsanalytiker, Janne Haaland Matlary, vil ikke kritisere forsvarsministeren. Hun reagerer på de kraftige utfallene mot den britiske utenriksministeren, som var på ferie under krisen.

– Jeg synes det lett blir en billig kritikk uten at man kjenner omstendighetene. Du kan ikke si at Bakke-Jensen har gjort noe kritikkverdig når du ikke har alle fakta om situasjonen.

Matlary var statssekretær i UD under den første Bondevik-regjeringen. Hun avventer Bakke-Jensens egen forklaring på hvorfor han var i Alta og hvor orientert han var om situasjonen i Afghanistan.

Forsvarsministeren har ikke villet gi en mer utfyllende forklaring.