Dette er bakgrunnen for ukens store nyhetssak i Norge

Hvorfor er det så omstridt at Jens Stoltenberg kan bli ny sentralbanksjef?

Kan Jens Stoltenberg bli sentralbanksjef når hans nære venn, Jonas Gahr Støre er statsminister?

13. jan. 2022 13:36 Sist oppdatert 12 minutter siden

I norske medier har mye handlet om den ledige jobben som sentralbanksjef. Mye av grunnen er at en tidligere statsminister gjerne vil ha den.

Aftenposten har gjort en oppsummering av det viktigste som har skjedd i saken til nå.

Olsen varslet sin avgang

Øystein Olsen informerte 26. august i fjor om at han vil gå av som sentralbanksjef i februar i år. Det var en overraskelse, for åremålsstillingen hans gikk egentlig frem til 1. januar 2023. Olsen begrunnet avgangen med at han fyller 70 år nå i januar.

Som sentralbanksjef har du to hovedoppgaver. Du leder Norges Bank, som styrer pengepolitikken i Norge. Rollen gjør deg også til styreleder i Oljefondet, som er verdens største fond.

Det første betyr at du sammen med Norges Banks styre setter styringsrenten. Den blir igjen førende for renten vanlige folk og bedrifter får i banken. Det har også innvirkning på verdien av norske kroner.

Ny sentralbanksjef blir utnevnt av Kongen i statsråd, altså regjeringen. Det er Finansdepartementet som står for rekrutteringsprosessen.

«Stoltenberg-vennlig» utlysning?

Det var 22 søkere til stillingen. Jens Stoltenberg var en av dem. Natos generalsekretær og Norges tidligere statsminister ble oppfordret av Finansdepartementet til å søke. Det ble også Ida Wolden Bache. Hun er i dag visesentralbanksjef. De to er de eneste reelle kandidatene til jobben.

Da jobben ble ledig, ble det nokså raskt spekulert i om Stoltenberg kunne være interessert. Dagens Næringsliv skrev 5. november at han ville takke ja til jobben om han ble spurt. Saken var bygd på anonyme kilder.

Fakta Dette er CV-ene til Wolden Bache og Stoltenberg Ida Wolden Bache, født 1973: Utdannelse: 2007: PhD Samfunnsøkonomi, Universitetet i Oslo

1999: MSc Economics, London School of Economics and Political Science Yrkeserfaring: 2020- Visesentralbanksjef2016-2020 direktør i Pengepolitikk (PPO)

2015: Direktør i Finansiell stabilitet (FST)

2013-2014: Direktør og nestleder i Finansiell stabilitet (FST) og leder i enhet for Makrotilsyn

2010-2013: Seniorøkonom, Handelsbanken Capital Markets

2009-2010: Assisterende direktør, Pengepolitisk avdeling, Norges Bank

2008-2010: Førsteamanuensis II, Handelshøyskolen BI

2000-2009: Konsulent/rådgiver/seniorrådgiver, Forskningsavdelingen og Pengepolitisk avdeling, Norges Bank

1998-2000: Forskningsassistent, Forskningsavdelingen, Norges Bank

1996-1998: Forskningsassistent, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo Jens Stoltenberg, født 1959:



Utdannelse: Cand.oecon. 1987 (mastergrad i samfunnsøkonomi) Yrkeserfaring: Journalist på deltid i Arbeiderbladet 1979–1981

Konsulent Forskningsavdelingen Statistisk sentralbyrå 1989–1990

Foreleser sosialøkonomi Universitetet i Oslo 1989–1990

Generalsekretær i Nato fra 2014 Regjeringsverv: Statssekretær, Miljøverndepartementet, 12.11.1990 – 22.11.1991

Statsråd, Nærings- og energidepartementet, 07.10.1993 – 25.10.1996

Statsråd, Finansdepartementet, 25.10.1996 – 17.10.1997

Statsminister, Statsministerens kontor, 17.03.2000 – 19.10.2001

Statsminister, Statsministerens kontor, 17.10.2005 – 16.10.2013 Var også leder av Ap fra 2003 til 2014 og stortingsrepresentant for Ap fra 1993 til 2017. Var medlem av Aps sentralstyre frem til 2014. Kilder: Norges Bank, Stortinget Vis mer

Stillingen ble utlyst 10. november. Hodejegere NRK snakket med, sa at utlysningsteksten var «Stoltenberg-vennlig». Det var gjort flere endringer fra da jobben ble utlyst forrige gang, i 2017.

Nå sto det blant annet at personen måtte kunne håndtere kriser og beredskapssituasjoner, ha ledererfaring fra komplekse organisasjoner og ha «innsikt i relevante utviklingstrekk både nasjonalt og internasjonalt».

Alt dette ble sett på å passe en tidligere statsminister og nåværende generalsekretær i Nato.

Ida Wolden Bache er i dag visesentralbanksjef. Nå vil hun fjerne «vise» fra tittelen.

Er han uavhengig fra Arbeiderpartiet?

Stoltenbergs kandidatur har møtt både applaus og skepsis. De positive pekte på erfaringen fra en rekke toppjobber, samt utdannelsen innen samfunnsøkonomi.

De kritiske minnet om hans tette bånd til Arbeiderpartiet. Han er en av de mest markante lederne i partiets lange historie. Han er også en nær venn av statsminister Jonas Gahr Støre. Stoltenberg var sentral i å løfte Støre til topps i Ap.

I sentralbankloven er det understreket at Norges Bank skal være helt uavhengig. Dette gjelder fra både regjering og storting. Det er ikke politikerne som setter renten i Norge.

Men vil folk oppfatte banken uavhengig hvis Ap-legenden Stoltenberg blir sjef?

Etter hvert sto politikere fra en rekke partier frem og var kritiske. Det strakte seg fra Rødt og SV på venstresiden, til Venstre, Høyre og Frp på ikke-sosialistisk side.

De tette båndene til Ap ble problematisert.

Middagene hos Knut Brundtland

Den siste uken har det handlet mest om veien frem til Stoltenbergs kandidatur.

Aftenposten skrev søndag at Stoltenberg hadde diskutert en mulig rolle som sentralbanksjef med Nicolai Tangen i januar i fjor. Tangen er leder for Oljefondet. Han ville dermed fått Stoltenberg som styreleder.

Praten fant sted på en middag hjemme hos Knut Brundtland. Han er nær venn av Støre og Stoltenberg, samt sønn til tidligere statsminister Gro Harlem Brundtland.

Stoltenberg og Tangen snakket også om den ledige jobben da de møttes på et fly til New York i september i fjor.

TV 2 skrev mandag at Tangen også hadde snakket med Støre om Stoltenberg som en mulig sentralbanksjef. Også dette skjedde på en middag hjemme hos Knut Brundtland.

Knut Brundtland (til høyre) er en nær venn av Støre. Her er de sammen med Hadia Tajik, nestleder i Arbeiderpartiet.

Praten som ikke var en samtale

Støre og Stoltenberg er nære venner. Derfor meldte Støre seg inhabil da spekulasjonene begynte å gå om Stoltenberg var kandidat til jobben.

NTB spurte Støre før jul om han hadde diskutert den ledige jobben med Stoltenberg. Støre sa nei.

Denne uken kom det imidlertid frem at Stoltenberg hadde nevnt jobben da de to gikk en tur sammen i oktober i fjor.

Støre forklarte svaret fra NTB-intervjuet i fjor med at praten for ham ikke var en samtale.

Støre sier at han umiddelbart fortalte Stoltenberg at dette var et tema de ikke kunne snakke sammen om, siden han var inhabil i saken.

Hva så med Ida Wolden Bache?

Dagens vise-sjef i sentralbanken har fått betydelig mindre oppmerksomhet enn utfordreren. Hun har en doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo.

I Norges Bank har hun vært direktør for avdelingene for pengepolitikk og finansiell stabilitet. Tidligere har hun også vært seniorøkonom i Handelsbanken Capital Markets.

Ingen har offentlig betvilt Baches faglige kvalifikasjoner. Hun blir Norges første kvinnelige sentralbanksjef, hvis hun får jobben.

En måling Kantar har gjort for TV 2 viser at to av tre nordmenn vil ha Bache som ny sentralbanksjef framfor Stoltenberg.

Samtidig sier flere enn fire av ti, eller 43 prosent, av de spurte at de har ganske eller svært liten tillit til regjeringens ansettelsesprosess.

Én av fire, eller 25,7 prosent, av dem som har en mening om saken, svarer at de ønsker Stoltenberg som sentralbanksjef, mens to av tre, eller 66,8 prosent, svarer at de ønsker Bache.

Hva skjer nå?

Det er ventet at regjeringen raskt vil ta en avgjørelse. Det var ventet at det kunne skje allerede denne uken, men Finansdepartementet har imidlertid sagt at utnevnelsen ikke vil skje i statsråd på Slottet på fredag.

Blir Stoltenberg utnevnt, vil den politiske debatten om regjeringens valg trolig fortsette.