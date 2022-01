Støre: – Koronaviruset vil prege hverdagen vår gjennom vinteren

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) mener Norge er på rett vei, men regner med at pandemien også vil sette sitt preg på denne vinteren.

Overfor VG signaliserer statsministeren at vi risikerer at koronaen kan komme til å henge over oss mye lenger enn til neste gang regjeringen skal vurdere de nasjonale tiltakene, som er 14 januar.

– De tiltakene vi innførte i desember og folks innsats den siste måneden har hatt god effekt. Samtidig settes det oppfriskningsdoser i hele landet. Men de neste månedene vil bli krevende. Koronaviruset vil prege hverdagen vår gjennom vinteren, sier statsministeren.

Han peker på hvor godt vaksinene beskytter mot alvorlig sykdom og sier at det viktigste tiltaket fortsatt vil være vaksine, enten det er første, andre eller tredje dose.

– Økt bruk av massetesting vil også kunne holde samfunnet mer åpent enn det ellers ville vært, sier Støre.

Om barnetog og 17. mai igjen risikerer å bli sterkt begrenset, slik det har vært de to siste årene, er han mer forsiktig med å fastslå.

– Hvilke tiltak som er nødvendige når våren kommer, er det for tidlig å si noe om nå, sier Støre.